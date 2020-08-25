Россия поставит в Беларусь партию БТР и боевые вертолеты

Российская сторона подписала с белорусской контракты на поставки двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО "Арзамасский машиностроительный завод" и первой партии из четырех вертолетов Ми-35М.

Россия поставит в Беларусь партию БТР и несколько боевых вертолетов Ми-35М. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба минобороны Беларуси.

Контракты на поставки были подписаны на международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Так, Россия поставит Беларуси два батальонных комплекта БТР-82А производства ПАО "Арзамасский машиностроительный завод" и первую партию из четырех вертолетов Ми-35М.

Кроме того, власти Беларуси подписали план взаимодействия с концерном "Алмаз-Антей" по вопросам поставки современных систем противовоздушной обороны.

Минобороны Беларуси на фоне протестов объявило в ряде частей полную боевую готовность с вызовом военнослужащих из запаса.

Агентство "Интерфакс-Запад" отметило, что вооруженные силы Беларуси 28–31 августа планируют провести масштабные тактические учения в Гродненской области, вблизи границы с Литвой.

По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов.

22 августа Лукашенко заявил, что привел вооруженные силы страны в боевую готовность из-за "шевеления" войск НАТО на территории Польши и Литвы. Лукашенко сказал, что ему пришлось прибегнуть к такому шагу впервые за четверть века.

В Польше отвергли обвинения президента Беларуси. Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский назвал заявления Лукашенко пропагандой и подчеркнул, что Польша уважает суверенитет и территориальную целостностью других государств.