Среди подорвавшихся на взрывчатке на Донбассе военных – командир батальона морской пехоты

Вместе с комбатом 137-го батальона морской пехоты ВСУ Вадимом Руденко на Донбассе сегодня пострадал сержант этого же подразделения.

Одним из военнослужащих, которые сегодня подорвались на взрывчатке на Донбассе, оказался командир 137-го батальона морской пехоты ВСУ Вадим Римаренко. Об этом со ссылкой на штаб операции Объединенных сил сообщает InfoResist.

Также ранение получил сержант этого же подразделения.

"Командир батальона сегодня отправился в месте с сержантом фиксировать результаты обстрела со стороны боевиков. Они получили ранения средней тяжести", – отметил источник издания.

Корреспондент ТСН Анастасия Нагорная сообщила на своей странице в Facebook, что пообщалась с Римаренко. Раненый комбат, в частности, рассказал журналистке о том, как российские оккупанты на Донбассе трижды нарушили режим тишины.

25 августа штаб ООС сообщил, что на Донбассе на взрывчатке подорвались двое украинских военных. Отмечалось, что состояние здоровья пострадавших военнослужащих удовлетворительное.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.