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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе зафиксировали одну провокацию боевиков – штаб ООС

24 августа представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе сбросили с беспилотника выстрел ВОГ-17 в районе Майорска Донецкой области, нарушив таким образом договоренности о перемирии. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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C 27 июля на Донбассе продолжается перемирие
C 27 июля на Донбассе продолжается перемирие
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Вблизи Майорска враг применил беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17. В результате этой провокации боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", – говорится в сообщении.

С начала новых суток в полосах ответственности украинских боевых бригад по всей линии фронта обстрелов и других нарушений достигнутых договоренностей со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере, отметили в штабе.

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/931191190706831

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. 

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.

Теги: Донбасс, провокации, боевики, перемирие, беспилотники, Майорск, обстрелы, война на Донбассе, режим тишины, операция Объединенных сил, ООС, нарушение
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