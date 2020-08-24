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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кравчук назвал главную задачу Путина по отношению к Украине

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук сказал, что главная задача российского президента Владимира Путина – "нависать над Украиной".

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Леонид Кравчук считает, что главной задачей Путина является удержать контроль над Украиной
Леонид Кравчук считает, что главной задачей Путина является удержать контроль над Украиной
Фото: ЕРА

Главная задача президента России Владимира Путина по отношению к Украине на данный момент – это удерживать ситуацию под контролем и "нависать над Украиной". Об этом в комментарии телеканалу "Украина 24" сказал глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, когда принимались Минские соглашения, международные правовые документы, к сожалению, не были приняты во внимание.

"Но сам факт наличия этих документов есть. И я задаю всем вопрос... Сегодня мы на Донбассе имеем ситуацию очень сложную, и что бы мы ни делали – у Путина одна задача: удерживать ситуацию под контролем и нависать над Украиной – здесь нет ни у кого сомнения", – уточнил он.

При этом, несмотря на все заявления ОБСЕ, ООН в пользу Украины, он отметил, что автоматически они не работают.

"Если бы эти заявления работали автоматически, мы бы сказали: "Давайте подождем полгода, они сработают, войска уйдут, все хорошо, мы приступим к выполнению следующих шагов…" Я не знаю, когда это будет, но по своему большому опыту могу сказать: никогда Россия добровольно оттуда не уйдет", — подчеркнул Кравчук.

На свой же вопрос, есть ли у Украины возможность силой вернуть Донбасс, экс-президент ответил, что нет.

"А это значит, что моя задача, задача Зеленского, Офиса президента – наша задача делать шаги по выполнению нормандских соглашений, чтобы открыть дорогу берлинским, и дальше, и дальше... И показать миру, что Украина ищет пути [выполнения соглашений], а не ищет, как их не выполнять", – подчеркнул Кравчук. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

30 апреля 2020 года министры иностранных дел стран "Нормандской четверки" общались в режиме видеоконференции.

Теги: Россия, Леонид Кравчук, Украина, Донбасс, Минские соглашения, война в Украине, война на Донбассе, трехсторонняя контактная группа
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