Кравчук назвал главную задачу Путина по отношению к Украине

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук сказал, что главная задача российского президента Владимира Путина – "нависать над Украиной".

Главная задача президента России Владимира Путина по отношению к Украине на данный момент – это удерживать ситуацию под контролем и "нависать над Украиной". Об этом в комментарии телеканалу "Украина 24" сказал глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, когда принимались Минские соглашения, международные правовые документы, к сожалению, не были приняты во внимание.

"Но сам факт наличия этих документов есть. И я задаю всем вопрос... Сегодня мы на Донбассе имеем ситуацию очень сложную, и что бы мы ни делали – у Путина одна задача: удерживать ситуацию под контролем и нависать над Украиной – здесь нет ни у кого сомнения", – уточнил он.

При этом, несмотря на все заявления ОБСЕ, ООН в пользу Украины, он отметил, что автоматически они не работают.

"Если бы эти заявления работали автоматически, мы бы сказали: "Давайте подождем полгода, они сработают, войска уйдут, все хорошо, мы приступим к выполнению следующих шагов…" Я не знаю, когда это будет, но по своему большому опыту могу сказать: никогда Россия добровольно оттуда не уйдет", — подчеркнул Кравчук.

На свой же вопрос, есть ли у Украины возможность силой вернуть Донбасс, экс-президент ответил, что нет.

"А это значит, что моя задача, задача Зеленского, Офиса президента – наша задача делать шаги по выполнению нормандских соглашений, чтобы открыть дорогу берлинским, и дальше, и дальше... И показать миру, что Украина ищет пути [выполнения соглашений], а не ищет, как их не выполнять", – подчеркнул Кравчук.