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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мир наступит". Парламентарии из 12 стран призывают не забывать об агрессии РФ против Украины

Парламентарии 12 стран в День Независимости Украины заявили, что их государства будут прилагать усилия, поддерживая Киев и его союзников для достижения мира в Украине.

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Иностранные парламентарии в День Независимости Украины заявили, что солидарны с украинским народом
Иностранные парламентарии в День Независимости Украины заявили, что солидарны с украинским народом
Фото: ЕРА

Парламентарии из 12 стран призывают мир не забывать об агрессии РФ против Украины. Об этом 24 августа в Twitter написал заместитель председателя группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании Стюарт Макдональд.

"Парламентарии Европы, Австралии и Канады объединяются, чтобы заверить в солидарности и дружбе с украинским народом в 29-ю годовщину независимости. Мир наступит", – написал Макдональд.

Под обнародованным им обращением стоят подписи пяти парламентариев Великобритании – Макдональда и четырех его коллег, а также представителей Германии, Швеции, Норвегии, Польши, Латвии, Грузии, Молдовы, Румынии, Португалии, Канады и Австралии.

"Россия продолжает с оружием нарушать территориальную целостность Украины. Это еще одна страна на европейском континенте, чьи границы пытаются изменить силой. Украина не должна быть забытой в мире, где не так мало вопросов, претендующих на международное внимание", – говорится в обращении.

Парламентарии также подчеркнули, что их страны будут прилагать усилия, поддерживая Украину и ее союзников для достижения мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, война на Донбассе
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