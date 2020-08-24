Боевики на Донбассе за сутки совершили три провокации – штаб ООС

23 августа представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе дважды открывали неприцельный огонь в районе Авдеевки и Зайцево в Донецкой области, а также занимались инженерным оборудованием позиций в сторону украинских подразделений неподалеку от Марьинки, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

С 27 июля на Донбассе вступило в силу перемирие Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошлые сутки украинские военные зафиксировали три провокации боевиков в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Авдеевки представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, у Зайцево фиксировалось несколько выстрелов из стрелкового оружия.

"В обоих случаях выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли", – говорится в сообщении.

Также в минувшие сутки был выявлен факт инженерного оборудования боевиками позиций в сторону украинских подразделений неподалеку от Марьинки с направления оккупированного населенного пункта Александровка.

С начала новых суток на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается полностью контролируемой украинскими воинами, добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.