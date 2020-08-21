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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Офис генпрокурора Украины передал в Гаагу результаты расследования Иловайского котла

Офис генерального прокурора Украины передал Офису прокурора Международного уголовного суда в Гааге доказательства совершения Россией военных преступлений в Иловайске в августе 2014 года.

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Под Иловайском погибли 366 украинских военных
Под Иловайском погибли 366 украинских военных
Фото: ЕРА

В шестую годовщину Иловайской трагедии, 21 августа, Офис генерального прокурора Украины сообщил, что передал прокурору Международного уголовного суда в Гааге собранные доказательства военных преступлений и убийств украинских военных в районе Иловайска.

"Согласно выводам экспертов, единственным фактором, который привел к трагическим событиям под Иловайском, является военная агрессия России", – уточнили в Генпрокуратуре.  

По данным ведомства, в момент Иловайской трагедии соотношение военных сил Украины к подразделениям России и незаконным вооруженным формированиям на Донбассе было критическое. 

"Личный состав – один к 18; танки – один к 11, бронетехника – один к 16; артиллерия – один к 15, "Грады" – один к 24", – сказано в сообщении.

По информации Офиса генерального прокурора, к уголовной ответственности за совершение преступлений привлечено 110 человек, в том числе 68 граждан РФ, среди которых 21 министр. Всех их объявили в розыск.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что следователи Службы безопасности Украины продолжают собирать доказательств и устанавливать всех лиц, виновных в трагедии.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

В середине августа 2014 года украинские военные сумели взять под контроль большую часть Иловайска, но 23–24 августа Россия ввела под Иловайск свои войска, в результате украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 30 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, по ним был нанесен удар. Следствием официально установлена гибель 366 военнослужащих. Еще 300 украинцев попали в плен.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Британские исследователи создали интерактивную видеоплатформу, доказывающую участие российской военной техники в боях за Иловайск.

Теги: Донбасс, агрессия, Иловайск, Генпрокуратура, трагедия, Офис генпрокурора, российские военные
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