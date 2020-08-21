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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе проводят интенсивные военные учения с привлечением дронов

Российские оккупанты наращивают боеспособность незаконных вооруженных формирований на Донбассе, усилив интенсивность мероприятий боевой подготовки для сепаратистов.

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Сепаратисты на Донбассе усиливают интенсивность боевой подготовки
Сепаратисты на Донбассе усиливают интенсивность боевой подготовки
Фото: ЕРА

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск наращивает боеспособность соединений и частей первого и второго армейских корпусов на оккупированном Донбассе. Об этом сообщило Министерство обороны Украины со ссылкой на Главное управление разведки.

Противник повысил уровень интенсивности мероприятий боевой подготовки подразделений с максимальным привлечением личного состава, говорится в сообщении.

В течение этой недели оккупанты одновременно проводили ротные тактические учения, занятия по преодолению водных преград в составе мотострелковых подразделений, стрельбы танковых и артиллерийских подразделений, в том числе с привлечением к корректировке огня беспилотных летательных аппаратов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.

Теги: Донбасс, Министерство обороны Украины, разведка, агрессия, боевики, военные учения, война в Украине, война на Донбассе
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