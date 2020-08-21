Боевики на Донбассе проводят интенсивные военные учения с привлечением дронов

Российские оккупанты наращивают боеспособность незаконных вооруженных формирований на Донбассе, усилив интенсивность мероприятий боевой подготовки для сепаратистов.

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск наращивает боеспособность соединений и частей первого и второго армейских корпусов на оккупированном Донбассе. Об этом сообщило Министерство обороны Украины со ссылкой на Главное управление разведки.

Противник повысил уровень интенсивности мероприятий боевой подготовки подразделений с максимальным привлечением личного состава, говорится в сообщении.

В течение этой недели оккупанты одновременно проводили ротные тактические учения, занятия по преодолению водных преград в составе мотострелковых подразделений, стрельбы танковых и артиллерийских подразделений, в том числе с привлечением к корректировке огня беспилотных летательных аппаратов.