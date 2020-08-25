На Донбассе на взрывчатке подорвались двое украинских военных – штаб ООС

Состояние здоровья пострадавших на Донбассе украинских военнослужащих удовлетворительное, сообщает штаб операции Объединенных сил.

На Донбассе 25 августа на взрывчатке подорвались двое украинских военнослужащих. Об этом в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

"Во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве", – говорится в сообщении.

Бойцы оперативно были доставлены в медицинское учреждение, где врачи оказали им необходимую помощь. Состояние здоровья пострадавших военнослужащих удовлетворительное.

На месте происшествия для выяснения его причин и обстоятельств работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.