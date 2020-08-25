Оккупанты на Донбассе используют перемирие для укрепления оборонительных позиций

Во время режима тишины, который действует на Донбассе с 27 июля, боевики активно укрепляют позиции и устанавливают минно-взрывные заграждения.

Командование российских оккупационных войск использует установленное на Донбассе перемирие для укрепления оборонительных сооружений. Об этом сообщило Министерство обороны Украины со ссылкой на Главное управление разведки.

Оккупанты активно наращивают инженерное оборудование передовых позиций: восстанавливают имеющиеся и строят новые окопы, блиндажи, ходы сообщений, оборудуют дополнительные места для ведения огня.

Кроме того, боевики устанавливают минно-взрывные заграждения и минируют участки местности вдоль дорог с использованием противотанковых мин.

В то же время оккупационные войска продолжают терять личный состав из-за расширения площадей заминированных территорий. 21 августа на установленной саперами противника противопехотной мине подорвался военнослужащий одного из подразделений 9-го отдельного мотострелкового полка оккупационных войск, говорится в сообщении.