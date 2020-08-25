Оккупанты на Донбассе используют перемирие для укрепления оборонительных позиций

Командование российских оккупационных войск использует установленное на Донбассе перемирие для укрепления оборонительных сооружений. Об этом сообщило Министерство обороны Украины со ссылкой на Главное управление разведки.
Оккупанты активно наращивают инженерное оборудование передовых позиций: восстанавливают имеющиеся и строят новые окопы, блиндажи, ходы сообщений, оборудуют дополнительные места для ведения огня.
Кроме того, боевики устанавливают минно-взрывные заграждения и минируют участки местности вдоль дорог с использованием противотанковых мин.
В то же время оккупационные войска продолжают терять личный состав из-за расширения площадей заминированных территорий. 21 августа на установленной саперами противника противопехотной мине подорвался военнослужащий одного из подразделений 9-го отдельного мотострелкового полка оккупационных войск, говорится в сообщении.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.