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Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым для обсуждения событий на Донбассе

6 сентября стало известно о гибели трех и ранении еще трех украинских военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил; один человек погиб в результате обстрела со стороны противника. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что намерен обсудить попытки сорвать перемирие с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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Кулеба о событиях в зоне ООС: Очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования
Кулеба о событиях в зоне ООС: Очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования
Фото: radiosvoboda.org

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Facebook вечером 6 сентября, что собирается обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию на Донбассе.

"Я инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее", – написал Кулеба.

Он отметил, что сегодня в зоне проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования совершили провокации.

"Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом. Подчеркиваю: Украина выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня", – заявил глава МИД.

По его словам, Украина, как и предусмотрено соглашением трехсторонней контактной группы, задействует координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра контроля и координации. Об инциденте проинформировали специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10158546837473389

6 сентября в результате обстрела позиции подразделений Объединенных сил недалеко от Причепиловки Луганской области один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью. Это первая потеря ВСУ с начала действия режима прекращения огня.

В штабе ООС также рассказали о ранении одного военнослужащего в результате обстрела и двух – при взрыве неизвестного устройства. Также сегодня стало известно о гибели двух военнослужащих на минном поле при эвакуации с места пожара.

22 июля трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполнялся с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носили системного характера.

Сегодня украинская делегация в ТКГ заявила о "единичных провокациях" со стороны формирований ОРДЛО, которые не сорвут мирный процесс.

Теги: ОБСЕ, Сергей Лавров, перемирие, Дмитрий Кулеба, ВСУ, контактная группа, СЦКК, война в Украине, военнослужащий, ОРДЛО
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