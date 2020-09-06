В ОБСЕ опровергли слова Пушилина о том, что ВСУ обустраивали новые траншеи возле Шумов

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил, будто украинские войска нарушили договоренности о перемирии, создав новые укрепления возле поселка Шумы. Он пообещал обстрелять этот район. СММ ОБСЕ отмечает, что все сооружения в районе Шумов были созданы до наступления режима тишины.

Вопреки утверждениям главаря "ДНР" Дениса Пушилина, украинские военнослужащие не обустраивали траншеи вблизи поселка Шумы Донецкой области после объявления перемирия. Это следует из отчета специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 5 сентября.

Представители миссии проанализировали данные воздушного наблюдения.

"За период с 21 декабря 2019 года по 2 сентября 2020 года в районе населенного пункта Шумы (подконтрольный правительству, 41 км к северу от Донецка) выявлено 25-метровое продление траншеи на существующих позициях Вооруженных сил Украины (видно на снимках еще до 5 июля 2020 года). Начиная с 5 июля изменения в данном районе зафиксированы не были", – заявили наблюдатели.

5 сентября Пушилин потребовал, чтобы с 8.00 7 сентября ВСУ освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены "незаконно". По словам боевика, террористы собираются обстрелять эти позиции.

Украина потребовала созвать экстренное заседание трехсторонней контактной группы в связи с угрозами боевиков начать обстрел.

22 июля трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполнялся с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носили системного характера.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября стало известно о ранении украинского военнослужащего в результате прицельного обстрела в районе Красногоровки Донецкой области.