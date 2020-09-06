В Донецкой области в результате взрыва получили ранения двое украинских военнослужащих

Украинские военнослужащие, которые получили ранения в результате взрыва в районе Новгородского Донецкой области, занимались тушением очагов тления, отметили в штабе операции Объединенных сил.

6 сентября в Донецкой области во время тушения пожара ранения получили двое украинских военнослужащих. Об этом в сводке на 18.00 проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Сегодня, следуя к месту тушения отдельных очагов тления в районе населенного пункта Новгородское на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливная станция АРС-14. В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести. Обоим бойцам оказана медицинская помощь, они доставлены в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.

В штабе ООС также отметили, что с начала дня 6 сентября боевики стреляли дважды. Ранен один украинский военнослужащий.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.