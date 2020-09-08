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ВОЙНА В УКРАИНЕ

500 тыс. внутренне перемещенных лиц на самом деле живут в ОРДЛО, их интересует только пенсия – Резников

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подчеркнул, что не все люди со статусом "внутренне перемещенный" являются перемещенными.

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Резников: Государство должно платить пенсию всем своим пенсионерам, где бы они ни были
Резников: Государство должно платить пенсию всем своим пенсионерам, где бы они ни были
Фото: president.gov.ua

Часть украинцев со статусом "внутренне перемещенное лицо" (ВПЛ) живут на неподконтрольной части Донбасса, получая пенсии от украинского правительства.

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил "Фактам" в интервью, которое было опубликовано 8 сентября.

"Я хотел бы подчеркнуть, что не все из этих полутора миллионов внутренне перемещенных лиц (к сожалению, так их называет закон, но мы всегда между собой искренне говорим – "вынужденно перемещенные", ведь люди были вынуждены бежать от этой войны) на самом деле являются перемещенными. Точно знаю, что около полумиллиона, давайте смотреть правде в глаза, живут по сей день на неподконтрольных территориях. В основном это пенсионеры", – сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что "ни в коем случае" не осуждает их.

"Понимаю, что им негде здесь жить, что кто-то никогда не бросит свой дом, свой огород, политый потом, своих родственников. Мои друзья, ваши коллеги из Донецка и Луганска, говорят о мамах и бабушках: "Она никогда не переедет". Так что эта категория на самом деле не является ВПЛ. Юридически – да, практически же – нет. Мы закрываем на это глаза", – объяснил Резников.

По его словам, он согласен, что "государство должно платить пенсию всем своим пенсионерам, где бы они ни были".

"Это абсолютно нормальный подход. Но я сейчас вынужден исходить из данностей, которые есть, и вынужден их приоритезировать. Так вот, из полутора миллионов подшефных нашего министерства 500 тыс. живут в ОРДЛО и их интересует только пенсия [от украинского правительства]", – отметил Резников.

По его данным, после возобновления работы закрытых из-за карантина контрольных пунктов въезда и выезда за украинскими пенсиями отправятся 272 тыс. человек.

"Около 3−3,5 млрд грн в месяц составляют плановые выплаты тем, кто сегодня находится на неподконтрольных территориях", – утверждает вице-премьер-министр.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Украина прекратила социальные выплаты гражданам, проживающим на подконтрольной боевикам территории Донбасса, в конце 2014 года. Чтобы получать пенсии, жители ОРДЛО должны зарегистрироваться как переселенцы и жить на подконтрольной Украине территории.

В международной правозащитной организации Human Rights Watch заявили, что Украина должна завершить дискриминационную практику, которая заставляет пенсионеров из ОРДЛО пересекать линию разграничения для получения пенсий. Правозащитники призвали президента Украины Владимира Зеленского создать условия для минимизации таких поездок.

По данным правозащитников, ежемесячно около 1 млн человек пересекают блокпосты на Донбассе. Более половины из них ездят на подконтрольные украинским властям территории для получения пенсий.

Теги: Донбасс, пенсии, Алексей Резников, карантин, украинцы, война в Украине, пенсионеры, выплаты, война на Донбассе, пенсия
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