Пенсионеры старше 75 лет смогут получать ежемесячную надбавку к пенсии – Лазебная

Более чем миллион граждан смогут ежемесячно получать дополнительно около 500 гривен к пенсии, заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная. Она рассказала о других инициативах ведомства.

С начала года средняя пенсия в Украине выросла на 87 грн Фото: depositphotos.com

Более чем миллион пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, ежемесячно смогут получать надбавку к пенсии в размере около 500 грн. Об этом в эфире телеканала "Интер" вечером 22 мая заявила министр социальной политики Марина Лазебная, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы разработали новые социальные инициативы… Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям… Около 500 грн", – сказала Лазебная.

Дата индексации пенсий должна быть определена в законодательстве, что позволит избежать спекуляций вокруг этого вопроса, отметила министр.

Она рассказала, что министерство сейчас работает над повышением пенсий людям, которые имеют более чем 40 лет стажа, но сегодня получают маленькие пенсии.

По словам Лазебной, министерство также хочет помочь не имеющим достаточного страхового стажа родителям, ухаживающим за детьми с редкими болезнями, и разрешить им выходить на пенсию досрочно.

На сегодняшний день дефицит Пенсионного фонда Украины составляет 34 млрд грн, в то время как в начале года он составлял 23 млрд грн, добавила глава Министерства социальной политики.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Из них более 8,4 млн получают пенсию по возрасту, средний размер которой составляет 3166,53 грн.

18 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в связи с объявлением в стране карантина правительство с 1 апреля выплатит дополнительно 1000 грн пенсионерам, пенсия которых составляет менее 5000 грн.

С начала года средняя пенсия в Украине выросла на 87 грн.