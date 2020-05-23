Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Пенсионеры старше 75 лет смогут получать ежемесячную надбавку к пенсии – Лазебная

Более чем миллион граждан смогут ежемесячно получать дополнительно около 500 гривен к пенсии, заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная. Она рассказала о других инициативах ведомства.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С начала года средняя пенсия в Украине выросла на 87 грн
С начала года средняя пенсия в Украине выросла на 87 грн
Фото: depositphotos.com

Более чем миллион пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, ежемесячно смогут получать надбавку к пенсии в размере около 500 грн. Об этом в эфире телеканала "Интер" вечером 22 мая заявила министр социальной политики Марина Лазебная, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы разработали новые социальные инициативы… Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям… Около 500 грн", – сказала Лазебная.

Дата индексации пенсий должна быть определена в законодательстве, что позволит избежать спекуляций вокруг этого вопроса, отметила министр.

Она рассказала, что министерство сейчас работает над повышением пенсий людям, которые имеют более чем 40 лет стажа, но сегодня получают маленькие пенсии.

По словам Лазебной, министерство также хочет помочь не имеющим достаточного страхового стажа родителям, ухаживающим за детьми с редкими болезнями, и разрешить им выходить на пенсию досрочно.

На сегодняшний день дефицит Пенсионного фонда Украины составляет 34 млрд грн, в то время как в начале года он составлял 23 млрд грн, добавила глава Министерства социальной политики.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Из них более 8,4 млн получают пенсию по возрасту, средний размер которой составляет 3166,53 грн.

18 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в связи с объявлением в стране карантина правительство с 1 апреля выплатит дополнительно 1000 грн пенсионерам, пенсия которых составляет менее 5000 грн.

С начала года средняя пенсия в Украине выросла на 87 грн.

Теги: Украина, пенсии, Пенсионный фонд, Министерство социальной политики, пенсионеры, выплаты, пенсия, Марина Лазебная
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS