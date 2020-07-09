Бабиков: Я служил в Генеральной прокуратуре ровно столько, чтобы дослужиться до пенсии

Первый заместитель директора Госбюро расследований Украины Александр Бабиков заявил, что у него нет политических амбиций.

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Украины Александр Бабиков заявил, что не думает всерьез о политической карьере, об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ", которое опубликовано 9 июля.

Бабиков, проработавший год в Генеральной прокуратуре, отметил, что не видел там возможности реализовать себя.

"Я служил в Генеральной прокуратуре ровно столько, чтобы дослужиться до пенсии. И как только я получил уведомление из Пенсионного фонда, что они готовы осуществить выплату мне пенсии, подал рапорт на увольнение", – сказал он.

По словам Бабикова, работа в ГПУ для него была тупиковым направлением. Он сдал адвокатские экзамены и был готов получать адвокатское свидетельство.

"Пока думаю о том, как выполнять свою работу здесь максимально эффективно и правильно. Как только я увижу, что здесь бессмысленно тратить свое время, пойду работать адвокатом, преподавать. Не проблема. У меня защищенная кандидатская степень по уголовному праву. Есть опыт преподавания студентам", – подчеркнул замдиректора ГБР.

Александр Бабиков родился в 1975 году, после окончания Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого работал в прокуратуре Кировоградской и Харьковской областей. С 2016-го по 2017 год работал в Генпрокуратуре Украины.

Бабикова назначили на должность первого замдиректора ГБР 20 февраля 2020 года. Накануне, 18 февраля, Адвокатская совещательная группа, члены семей героев Небесной сотни и правозащитники обращались к тогдашней врио директора ГБР Венедиктовой и Зеленскому с требованием не допустить назначения Бабикова. Они заявляли, что Бабиков был адвокатом экс-президента Украины Виктора Януковича и его назначение уничтожит доверие к ГБР.

Сам Бабиков отрицал, что являлся адвокатом Януковича, но в Офисе генпрокурора подтвердили, что Бабиков действительно представлял интересы экс-президента в суде. Эту информацию подтвердили и в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции.