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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Офис президента Украины требует, чтобы Россия "вмешалась в ситуацию и повлияла на провокационное поведение" боевиков на Донбассе

6 сентября в результате обстрелов боевиками на Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранения. В Офисе президента Украины, комментируя произошедшее, призвали Россию "вмешаться в ситуацию".

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Режим тишины относительно соблюдался с 27 июля
Режим тишины относительно соблюдался с 27 июля
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Киев расценивает как два отдельных случая обстрелы боевиками на Донбассе 6 сентября, в результате которых один украинский военный был ранен, еще один погиб. Об этом заявили в Офисе президента Украины агентству "Укринформ".

"Украина внимательно изучила оба обстрела и расценивает их как два отличающихся отдельных случая, совершенные с провокационной целью. Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня", – сказано в комментарии.

Президент Украины Владимир Зеленский "крайне озабочен провокационными обстрелами и обострением ситуации на Донбассе"; он подчеркнул, что Украина "не отступает от позиции достижения мира" и выполняет все договоренности по соблюдению режима прекращения огня, отметили в ОПУ.

6 сентября Зеленский провел совещание, посвященное теме обстрелов со стороны боевиков "ЛНР"/"ДНР". После него глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный телефонный разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Также вчера прошло внеочередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, на котором обсудили сложившуюся ситуацию. "Представители ТКГ соберутся и сегодня", – отметили в ОПУ.

Кроме того, Украина задействовала координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра контроля и координации, а также сообщила об инциденте специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"При необходимости украинские военные будут защищать суверенитет, территориальную целостность и жизни украинских граждан, своевременно и решительно реагируя на активность противника", – добавили в Офисе президента.

22 июля трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполнялся с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носили системного характера.

6 сентября в результате обстрела позиции подразделений Объединенных сил недалеко от Причепиловки Луганской области один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью. Это первая потеря ВСУ с начала действия режима прекращения огня.

Еще один военнослужащий получил ранения в результате прицельного обстрела в районе Красногоровки Донецкой области, двое – при взрыве неизвестного устройства. Также 6 сентября стало известно о гибели двух военнослужащих на минном поле при эвакуации с места пожара.

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, провокации, Владимир Зеленский, ВСУ, контактная группа, военнослужащий, война на Донбассе, ранение, Офис президента Украины
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