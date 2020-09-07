Контрразведка СБУ вывела с оккупированной территории боевика "ДНР", давшего показания о роли РФ в войне на Донбассе

Бывший боевик "ДНР", которого переправили на подконтрольную украинскому правительству территорию контрразведчики СБУ, рассказал об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке военной техники из РФ, а также о подготовке боевиков инструкторами – военнослужащими вооруженных сил РФ.

Контрразведчики Службы безопасности Украины вывели с временно оккупированной территории Донецкой области бывшего боевика танкового батальона террористов "ДНР", который предоставил важные указания на конкретные обстоятельства российской вооруженной агрессии и военного обеспечения Россией боевиков на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Бывший боевик рассказал СБУ об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ. О подготовке боевиков инструкторами – военнослужащими вооруженных сил РФ в лагерях и на полигонах недалеко от Ростова-на-Дону.

"Проверка СБУ подтвердила, что мужчина не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений. Учитывая эти обстоятельства, решением суда бывший боевик освобожден от уголовной ответственности на основании ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.