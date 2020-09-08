В ООН призвали стороны конфликта сохранить перемирие на Донбассе

Крайне важно приложить все усилия для сохранения нынешнего режима прекращения огня, который приносит облегчение гражданскому населению Донбасса. Об этом заявили в Организации Объединенных Наций.

В ООН заявили, что гуманитарные потребности в зоне конфликта на Донбассе остаются острыми и еще больше усугубляются пандемией COVID-19 Фото: pixabay.com

Шесть недель с момента вступления в силу прекращения огня 27 июля знаменуют собой самое продолжительное относительное затишье на востоке Украины с начала конфликта. Об этом сказала координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани в заявлении, опубликованном на сайте reliefweb.int.

Она обратилась ко всем заинтересованным сторонам с призывом соблюдать согласованные условия прекращения огня и сосредоточить усилия на защите гражданского населения, которое больше всего страдает от военных действий.

Лубрани уточнила, что на этой неделе она посещала Донецкую и Луганскую области и может подтвердить, что гуманитарные потребности на этих территориях остаются острыми и еще больше усугубляются пандемией COVID-19 и мерами, принятыми для ее предотвращения и сдерживания.

"Тем не менее я могу также подтвердить решительную поддержку и всесторонние выражения похвалы прекращению огня со стороны людей, живущих по обе стороны линии соприкосновения, которые разделяют надежду на то, что оно станет устойчивым", – сказала она.

Крайне важно приложить все усилия для сохранения нынешнего режима прекращения огня, который приносит облегчение населению Донбасса, подчеркнула Лубрани.