В ООН призвали стороны конфликта сохранить перемирие на Донбассе

Шесть недель с момента вступления в силу прекращения огня 27 июля знаменуют собой самое продолжительное относительное затишье на востоке Украины с начала конфликта. Об этом сказала координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани в заявлении, опубликованном на сайте reliefweb.int.
Она обратилась ко всем заинтересованным сторонам с призывом соблюдать согласованные условия прекращения огня и сосредоточить усилия на защите гражданского населения, которое больше всего страдает от военных действий.
Лубрани уточнила, что на этой неделе она посещала Донецкую и Луганскую области и может подтвердить, что гуманитарные потребности на этих территориях остаются острыми и еще больше усугубляются пандемией COVID-19 и мерами, принятыми для ее предотвращения и сдерживания.
"Тем не менее я могу также подтвердить решительную поддержку и всесторонние выражения похвалы прекращению огня со стороны людей, живущих по обе стороны линии соприкосновения, которые разделяют надежду на то, что оно станет устойчивым", – сказала она.
Крайне важно приложить все усилия для сохранения нынешнего режима прекращения огня, который приносит облегчение населению Донбасса, подчеркнула Лубрани.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.
26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.
6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиков погиб еще один украинский военнослужащий.