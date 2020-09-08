В Донецкой области на мине подорвались двое украинских военных

На Донбассе двое украинских военнослужащих получили боевые травмы в результате подрыва на противопехотной мине, их эвакуировали в медицинские учреждения.

Сегодня двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили боевые травмы в результате подрыва на мине ПМН-2 в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" на своей странице в Facebook.

"Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь, их эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиков погиб еще один украинский военнослужащий. Кроме того, на мине подорвались двое бойцов, которые тушили пожар.