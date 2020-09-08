Климкин об обострении ситуации на Донбассе: Это нарушение прекращения огня не со стороны боевиков, а непосредственно со стороны Москвы

Нарушение режима тишины на Донбассе следует расценивать как четкий сигнал от России: она готова "поднимать ставки", заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Климкин: Москва видит, что сценарий с прекращением огня не работает. Она хотела его использовать для того, чтобы демонстрировать: "Вроде бы безопасность достигнута, теперь давайте быстрее двигаться к выборам по сценарию Москвы" Фото: ЕРА

Нарушение режима прекращения огня на Донбассе было ожидаемым, заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"К сожалению, это ожидаемо. И это нарушение прекращения огня не со стороны боевиков, а непосредственно со стороны Москвы. Москва видит, что сценарий с прекращением огня не работает. Она хотела его использовать для того, чтобы демонстрировать: "Вроде бы безопасность достигнута, теперь давайте быстрее двигаться к выборам по сценарию Москвы". Возможно, также хотела выжать еще уступки, возможно, не только по Донбассу. Не исключено, что это касалось, например, обещаний относительно воды в Крым, хотя бы частично. Но сейчас она видит, что это не работает, и это очень четкий сигнал от Москвы, что она готова поднимать ставки", – сказал он.

По словам экс-министра, заявление главаря "ДНР" Дениса Пушилина о готовящемся обстреле боевиками украинских позиций в районе поселка Шумы и обстрелы, в результате которых погиб один украинский военный, а еще один получил ранения, – события, которые происходят "прицельно и абсолютно осознанно".

"Я считаю, что надо не играться с терминами, а работать с нашими друзьями и партнерами. Не только с Германией и Францией, но в первую очередь с ними как сторонами нормандского формата, для того, чтобы совместно давить на Россию. И конечно, двухсторонние контакты имеют смысл только с Россией, поскольку все это идет из Москвы. Но конечно, телефонный разговор в нормандском формате сейчас бы очень пригодился для того, чтобы давить на [президента РФ Владимира] Путина, который дополнительно, я считаю, разыгрывает карту создания еще одной проблемы на фоне отравления [российского оппозиционера Алексея] Навального, событий в Беларуси, просто разыгрывает для себя спектр для маневра", – добавил экс-министр.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполнялся с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носили системного характера.

6 сентября в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями РФ позиции подразделений Объединенных сил недалеко от Причепиловки Луганской области один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью. Это первая потеря ВСУ с начала действия режима прекращения огня.

Еще один военнослужащий получил ранения в результате прицельного обстрела в районе Красногоровки Донецкой области, двое – при взрыве неизвестного устройства в районе Новгородского (один из них на следующий день скончался). Также 6 сентября стало известно о гибели двух военнослужащих на минном поле при эвакуации с места пожара вблизи Верхнеторецкого Донецкой области.

В тот же день состоялось внеочередное заседание ТКГ, на котором случившееся украинская делегация назвала "отдельными провокациями". В Офисе президента потребовали от России "вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение" боевиков. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный телефонный разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым.