Офис генпрокурора передаст в Гаагу еще одно сообщение из расследования Иловайской трагедии – замгенпрокурора Мамедов

Расследованием обстоятельств Иловайской трагедии точно установлены нарушения Россией и высшим военным командованием договоренностей о предоставлении гуманитарного коридора для выхода украинских военных из окружения в районе Иловайска. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Офис генерального прокурора Украины передал в Офис прокурора Международного уголовного суда доказательства совершения военных преступлений со стороны РФ в украинском Иловайске в 2014 году. Там должны решить вопрос о начале уголовного производства, заявил в интервью "Радіо Свобода" замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

По его словам, в ближайшее время в суд будет передано еще одно сообщение об Иловайской трагедии.

Кроме того, доказательства ведения агрессивной войны против Украины и финансирования терроризма предоставлены также в Международный суд ООН и в Европейский суд по правам человека.

"Расследованием обстоятельств Иловайской трагедии беспрекословно установлены нарушения РФ и высшим военным командованием договоренностей о предоставлении гуманитарного коридора для выхода украинских военных из окружения в районе Иловайска. Далее вы знаете, что происходило. Вероломно убиты 366 украинских воинов, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен. Вооруженные силы Украины понесли значительные потери вооружения и военной техники", – подчеркнул Мамедов.

Он добавил, что для объективности расследования была назначена судебная военная экспертиза. "Она сложнейшая и, как показывает практика, займет не менее года", – резюмировал замгенпрокурора.

В середине августа 2014 года украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска, но после того, как 23–24 августа в район боевых действий вошли российские войска, украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 30 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, их обстреляли.

14 августа 2017 года Генеральная прокуратура Украины обнародовала результаты расследования Иловайской трагедии. По данным следствия, к ней привели прямое вторжение вооруженных сил России 23–24 августа 2014 года и дальнейшее совершение военных преступлений российской армией.

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