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Нардеп Палица: Власти пытаются скрыть правду о трагедиях Иловайска и Дебальцево

Украинское общество так и не получило ответов на ряд вопросов по событиям 2014-го и 2015 годов на Донбассе, в том числе – почему, когда российские войска готовились переходить украинскую границу, в Киеве проводился масштабный военный парад, заявил лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палица.

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Игорь Палица: 2,5 тысячи военнослужащих и более 150 единиц военной техники находились в столице, тогда как их катастрофически не хватало на фронте
Игорь Палица: 2,5 тысячи военнослужащих и более 150 единиц военной техники находились в столице, тогда как их катастрофически не хватало на фронте
Фото: пресс-служба группы "За майбутнє"

Офис генерального прокурора Украины пытается отбелить вероятных виновников трагедий 2014 года на Донбассе – в Иловайске и Дебальцево, когда украинские силы АТО понесли серьезные потери. Об этом заявил лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палица в комментарии "Українським новинам".

"Прокуратура утверждает, что единственным фактором, который привел к гибели солдат в Иловайске, является военная агрессия со стороны России. Впрочем, на самом деле, есть много вопросов, на которые мы так и не получили ответа. Почему в то время, как российские войска готовились переходить украинскую границу, в столице проводился масштабный военный парад? 2,5 тысячи военнослужащих и более 150 единиц военной техники находились в столице, тогда как их катастрофически не хватало на фронте! Кто спланировал провальную операцию, отдал приказ послать безоружные колонны украинских вооруженных подразделений на верную смерть?" – прокомментировал нардеп.

По словам Палицы, парламентская группа "За майбутнє" неоднократно призывала для расследования всех этих обстоятельств создать временную следственную комиссию, но эта инициатива была заблокирована в Раде представителями монобольшинства. Политик видит в этом попытку скрыть правду.

"Мы не будем молчать и требуем у президента Украины как верховного главнокомандующего Вооруженными силами обеспечить прозрачное и объективное расследование трагедий Иловайска и Дебальцево. А у руководства Верховной Рады – не препятствовать созданию ВСК, которая должна обеспечить объективное и прозрачное расследование. Это наш долг перед памятью погибших героев и их семей!" – убежден он.

В середине августа 2014 года украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска, но после того, как 23–24 августа в район боевых действий вошли российские войска, украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 30 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, их обстреляли. 366 украинских воинов погибли, 429 – получили ранения различной степени тяжести, 300 – попали в плен.

В шестую годовщину Иловайской трагедии, 21 августа, Офис генерального прокурора Украины передал прокурору Международного уголовного суда в Гааге собранные доказательства военных преступлений и убийств украинских военных в районе Иловайска. Согласно выводам экспертов, единственным фактором, который привел к трагическим событиям под Иловайском, является военная агрессия России.

В феврале 2015 года пророссийские террористы предприняли масштабное наступление на Дебальцево, несмотря на достигнутую несколькими днями ранее в Минске договоренность о перемирии. Утром 18 февраля украинские военные начали отход из Дебальцево, который закончился на следующий день вечером. По данным Министерства обороны Украины, во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 15 января по 18 февраля 2015 года 110 военнослужащих погибли, 270 были ранены, семерых захватили боевики, а 18 пропали без вести.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, Игорь Палица, Дебальцево, Иловайск, парад, расследование, АТО, Временная следственная комиссия, война на Донбассе, За майбутнє
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