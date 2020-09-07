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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Замгенпрокурора Украины Мамедов о переданных РФ вагнеровцах: Будем использовать другие инструменты уголовного процесса, в том числе международные

Тот факт, что задержанных в Беларуси наемников российской ЧВК "Вагнер" передали РФ, кардинально ситуацию с их статусом не меняет, потому что украинская сторона собрала достаточную доказательную базу по совершенных ими преступлениям во время вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом заявил заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

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Мамедов: Мы привлекли все материалы, необходимые для принятия решения о выдаче вагнеровцев Украине, однако их передали РФ
Мамедов: Мы привлекли все материалы, необходимые для принятия решения о выдаче вагнеровцев Украине, однако их передали РФ
Фото: Прокуратура Автономної Республіки Крим / Facebook

Офис генерального прокурора собрал достаточную доказательную базу по совершенным преступлениям во время вооруженного конфликта на Донбассе представителями российский частной военной компании "Вагнер", в том числе теми из них, кто летом этого года был задержан в Беларуси, а потом передан России. Об этом в интервью "Радіо Свобода" сообщил замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"Сразу после получения информации о заключении под стражу в Беларуси лиц, которые действительно принимали участие в вооруженном конфликте на Донбассе в составе иррегулярных, не предусмотренных законом вооруженных формирований Российской Федерации, уже 30 июля компетентные органы Украины подготовили и отправили запросы об их временном аресте. Это предусмотренный международными соглашениями инструмент, позволяющий задержать лицо на территории иностранного государства до направления запроса о его экстрадиции", – подчеркнул Мамедов.

Далее были направлены запросы об экстрадиции этих лиц. По словам прокурора, украинская сторона привлекла все материалы, необходимые для принятия решения о выдаче вагнеровцев Украине. Однако власти Беларуси приняли решение передать их РФ.

"Обстоятельство, что подозреваемых передали в Российской Федерации, кардинально ситуацию не меняет. Мы собрали достаточную доказательную базу по совершенным преступлениям во время вооруженного конфликта на Донбассе. Они все имеют подозрения, поэтому будем привлекать их к ответственности на национальном уровне и использовать другие инструменты уголовного процесса, в том числе международные", – добавил Мамедов.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Украины Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

24 августа журналистка Любовь Величко опубликовала в издании Mind интервью "куратора спецоперации" и копии документов, которые, по ее словам, доказывают реальность спецоперации.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске. В СБУ ее назвали "фантастическим сценарием".

Президент России Владимир Путин, комментируя 27 августа инцидент, заявил, что это была операция спецслужб Украины и США.

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев опубликовал новые документы по наемникам ЧВК "Вагнер", задержанных в Беларуси. Арьев утверждает, что эти документы доказывают проведение украинскими спецслужбами операции по вывозу наемников из России.

Теги: Россия, Беларусь, экстрадиция, Вагнер, война на Донбассе, уголовное дело, Гюндуз Мамедов, ЧВК
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