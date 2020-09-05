ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Нардеп Арьев опубликовал материалы спецоперации СБУ

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев опубликовал новые документы по наемникам ЧВК "Вагнер", задержанных в Беларуси и позже выданных России.

В документах Арьева сказано, что в России появилась новая группа наемников под названием "МАР" Фото: depositphotos.com

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев опубликовал фотографии документов Службы безопасности Украины по наемникам ЧВК "Вагнер", задержанным в Беларуси.

Арьев утверждает, что эти документы доказывают проведение украинскими спецслужбами операции по вывозу из России наемников и "ложь действующих властей Украины".

Среди опубликованных документов – письмо начальника 5-го управления СБУ, департамента контрразведки от 13 июля 2020 года. В нем говорится, что на территории России создано новое незаконное вооруженное формирование "МАР", боевики которого воевали в Сирии и Венесуэле.

Фото: Volodymyr Ariev / Facebook

Организатором этого формирования, по документам СБУ, является некий "Сергей Петрович". Арьев утверждает, что этот человек – украинский оперативник, но это не указано в документе. "Сергею Петровичу" в переговорах с наемниками содействовал Артем Миляев, который и возглавил группу вагнеровцев. В письме речь идет о том, что установлены анкетные данные 40 человек, готовых к отправке в Венесуэлу и Сирию.

Кроме этого, опубликован документ под названием "Протокол осмотра" оптического диска старшим следователем СБУ. В этом документе находится содержимое электронной почты [email protected] В документе указано, что его получили при негласных следственных действиях по снятию информации с электронных информационных систем.

Фото: Volodymyr Ariev / Facebook

Фото: Volodymyr Ariev / Facebook

В документе говорится, что в почте находятся фото документов, переписка и аудиофайлы с информацией о 34 лицах. Указанные в документе фамилии и инициалы совпадают с данными задержанных в Беларуси 33 вагнеровцов (кроме Тараканова И.Г., которого нет среди задержанных).

Арьев опубликовал приложение №21 к протоколу осмотра. Это расшифровка записи беседы с Харитоновым Д.Ю. Протокол и приложение к нему датированы 25 июля. По сообщению белорусских правоохранителей, в ночь на 25 июля вагнеровцы поселились в одной из гостиниц Минска.

Еще один документ – уведомление о подозрении Харитонову Денису Юрьевичу в участии в террористической организации "ДНР", подписанное старшим следователем СБУ и согласованное прокурором. Документ датирован 29 июля, в ночь на этот день вагнеровцев задержали в санатории под Минском.





Фото: Volodymyr Ariev / Facebook





Фото: Volodymyr Ariev / Facebook

Нардеп опубликовал чеки на покупку авиабилетов на рейс из Минска в Стамбул 25 июля на Павленко Сергея и Руденко Александра. Мужчины с такими именами были среди задержанных вагнеровцев.

Фото: Volodymyr Ariev / Facebook

Помимо печатных документов, Арьев опубликовал фотографии личных документов, наград боевиков и три аудиозаписи бесед с ними.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Украины Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

24 августа журналистка Любовь Величко опубликовала в издании Mind интервью "куратора спецоперации" и копии документов, которые, по ее словам, доказывают реальность спецоперации.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.