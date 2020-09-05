ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Нардеп Арьев опубликовал материалы спецоперации СБУ

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев опубликовал новые документы по наемникам ЧВК "Вагнер", задержанных в Беларуси и позже выданных России.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В документах Арьева сказано, что в России появилась новая группа наемников под названием "МАР"
В документах Арьева сказано, что в России появилась новая группа наемников под названием "МАР"
Фото: depositphotos.com

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев опубликовал фотографии документов Службы безопасности Украины по наемникам ЧВК "Вагнер", задержанным в Беларуси.

Арьев утверждает, что эти документы доказывают проведение украинскими спецслужбами операции по вывозу из России наемников и "ложь действующих властей Украины".

https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3617640554965441

Среди опубликованных документов – письмо начальника 5-го управления СБУ, департамента контрразведки от 13 июля 2020 года. В нем говорится, что на территории России создано новое незаконное вооруженное формирование "МАР", боевики которого воевали в Сирии и Венесуэле. 

Фото: Volodymyr Ariev / Facebook
Фото: Volodymyr Ariev / Facebook

Организатором этого формирования, по документам СБУ, является некий "Сергей Петрович". Арьев утверждает, что этот человек – украинский оперативник, но это не указано в документе. "Сергею Петровичу" в переговорах с наемниками содействовал Артем Миляев, который и возглавил группу вагнеровцев. В письме речь идет о том, что установлены анкетные данные 40 человек, готовых к отправке в Венесуэлу и Сирию.

Кроме этого, опубликован документ под названием "Протокол осмотра" оптического диска старшим следователем СБУ. В этом документе находится содержимое электронной почты [email protected] В документе указано, что его получили при негласных следственных действиях по снятию информации с электронных информационных систем.

Фото: Volodymyr Ariev / Facebook
Фото: Volodymyr Ariev / Facebook

Фото: Volodymyr Ariev / Facebook
Фото: Volodymyr Ariev / Facebook

В документе говорится, что в почте находятся фото документов, переписка и аудиофайлы с информацией о 34 лицах. Указанные в документе фамилии и инициалы совпадают с данными задержанных в Беларуси 33 вагнеровцов (кроме Тараканова И.Г., которого нет среди задержанных).

Арьев опубликовал приложение №21 к протоколу осмотра. Это расшифровка записи беседы с Харитоновым Д.Ю. Протокол и приложение к нему датированы 25 июля. По сообщению белорусских правоохранителей, в ночь на 25 июля вагнеровцы поселились в одной из гостиниц Минска.

Еще один документ – уведомление о подозрении Харитонову Денису Юрьевичу в участии в террористической организации "ДНР", подписанное старшим следователем СБУ и согласованное прокурором. Документ датирован 29 июля, в ночь на этот день вагнеровцев задержали в санатории под Минском.


Фото: Volodymyr Ariev / Facebook

Фото: Volodymyr Ariev / Facebook


Фото: Volodymyr Ariev / Facebook

Фото: Volodymyr Ariev / Facebook

Нардеп опубликовал чеки на покупку авиабилетов на рейс из Минска в Стамбул 25 июля на Павленко Сергея и Руденко Александра. Мужчины с такими именами были среди задержанных вагнеровцев.

Фото: Volodymyr Ariev / Facebook
Фото: Volodymyr Ariev / Facebook

Помимо печатных документов, Арьев опубликовал фотографии личных документов, наград боевиков и три аудиозаписи бесед с ними.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Украины Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

24 августа журналистка Любовь Величко опубликовала в издании Mind интервью "куратора спецоперации" и копии документов, которые, по ее словам, доказывают реальность спецоперации.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске. В СБУ ее назвали "фантастическим сценарием".

Президент России Владимир Путин, комментируя 27 августа инцидент, заявил, что это была операция спецслужб Украины и США.

Теги: СБУ, Беларусь, Владимир Арьев, Сирия, Венесуэла, Донбасс, Вагнер, Европейская солидарность, ЧВК, Кирилл Буданов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Dastish fantastish". Владимир Кличко вышел на подиум в форме городской охраны. Фото
"Dastish fantastish". Владимир Кличко вышел на подиум в форме городской охраны. Фото
"Девочка-осень". Сумская позировала в льняной вышиванке
"Девочка-осень". Сумская позировала в льняной вышиванке
Гайтана: Я захотела распоряжаться своими деньгами, и тогда аферист проявился во всей красе
Гайтана: Я захотела распоряжаться своими деньгами, и тогда аферист проявился во всей красе
Disney не решила, что делать с "Черной пантерой 2" после смерти Боузмана
Disney не решила, что делать с "Черной пантерой 2" после смерти Боузмана
Известны имена ведущих звездного балкона во втором эфире "Танцев со звездами"
Известны имена ведущих звездного балкона во втором эфире "Танцев со звездами"
Беременная Tarabarova снялась в жакете на голое тело
Беременная Tarabarova снялась в жакете на голое тело
Теннисистка Свитолина стала дипломированным специалистом по питанию
Теннисистка Свитолина стала дипломированным специалистом по питанию
Звезда "Великолепного века" Узерли ждет второго ребенка и уже знает его пол
Звезда "Великолепного века" Узерли ждет второго ребенка и уже знает его пол
"Олежка Винник нервно покусывает губы за кулисами, теряет поклонниц!" Звезда "Поймать Кайдаша" и "Крепостная" Цимбалюк показал тренировку
"Олежка Винник нервно покусывает губы за кулисами, теряет поклонниц!" Звезда "Поймать Кайдаша" и "Крепостная" Цимбалюк показал тренировку
  Жертвы ревности. Собчак рассказала об отношениях со старшей сестрой
  Жертвы ревности. Собчак рассказала об отношениях со старшей сестрой
  Popstar. Бибер устроил безумную вечеринку в клипе Дрейка и DJ Khaled. Видео
  Popstar. Бибер устроил безумную вечеринку в клипе Дрейка и DJ Khaled. Видео
Беременная жена Болдуина попрыгала на берегу океана
Беременная жена Болдуина попрыгала на берегу океана
  "Осадчая с Горбуновым? Бредовее не может быть". Потап рассказал, почему воспринимал Горбунова как человека нетрадиционной ориентации
  "Осадчая с Горбуновым? Бредовее не может быть". Потап рассказал, почему воспринимал Горбунова как человека нетрадиционной ориентации
Оглашены результаты вскрытия Легкоступовой
Оглашены результаты вскрытия Легкоступовой
"Никогда не думал, что под этими кофтами скрывается такое". В Instagram обсудили фигуру 53-летней Литвиновой в купальнике
"Никогда не думал, что под этими кофтами скрывается такое". В Instagram обсудили фигуру 53-летней Литвиновой в купальнике
"Конечно, женщине нужен мужчина". Тина Кароль рассказала о личной жизни
"Конечно, женщине нужен мужчина". Тина Кароль рассказала о личной жизни
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Владимир Кличко обнародовал "фото с телочками"
Владимир Кличко обнародовал "фото с телочками"
  Яма высказался об участии беременной Гвоздевой в шоу "Танцы со звездами"
Яма высказался об участии беременной Гвоздевой в шоу "Танцы со звездами"
"Слишком горячо! Сли-и-и-шком!". Тина Кароль снялась без трусов
"Слишком горячо! Сли-и-и-шком!". Тина Кароль снялась без трусов
"Я же запретила выкладывать это фото". Похудевший Топалов разозлил в сети Тодоренко
"Я же запретила выкладывать это фото". Похудевший Топалов разозлил в сети Тодоренко
  Собчак прокомментировала отношения Виторгана с новой избранницей и назвала недостаток Богомолова
Собчак прокомментировала отношения Виторгана с новой избранницей и назвала недостаток Богомолова
"Почему мой концерт отменяется в то время, когда в Киеве проходит концерт российского певца?" Полякова призвала коллег выйти на митинг в поддержку музыкальной индустрии
"Почему мой концерт отменяется в то время, когда в Киеве проходит концерт российского певца?" Полякова призвала коллег выйти на митинг в поддержку музыкальной индустрии
Похудевший на 12 килограммов Лазарев показал, как выглядит в новом весе
Похудевший на 12 килограммов Лазарев показал, как выглядит в новом весе
Могилевская: Мне продолжать в проектах говорить на русском или переходить на украинский?
Могилевская: Мне продолжать в проектах говорить на русском или переходить на украинский?
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS