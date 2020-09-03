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Бутусов сообщил, что его вызвали на допрос в Офис генпрокурора из-за вагнеровцев

Главного редактора интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова вызвали в Офис генпрокурора на 9 сентября. Журналист считает, что причиной является его заявление о том, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Бутусов должен явиться к замначальника отдела департамента по военным преступлениям Ткаченко
Бутусов должен явиться к замначальника отдела департамента по военным преступлениям Ткаченко
Фото: Юрий Бутусов / Facebook

Главного редактора интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова вызвали на допрос в Офис генпрокурора из-за спецоперации по задержанию 28 боевиков ЧВК "Вагнер". Об этом сам журналист сообщил в Facebook.

Он отметил, что его вызвали в качестве свидетеля, а допрос назначен на 9 сентября. Бутусов должен явиться к замначальника отдела департамента по военным преступлениям Андрею Ткаченко, который также состоит в группе прокуроров по уголовному делу о ведении Россией агрессивной войны против Украины.

"Дело о предательстве в Офисе президента удалось сдвинуть с мертвой точки, теперь все, что я писал, будет процессуально закреплено в деле... Президент [Украины Владимир] Зеленский, глава ОП [Андрей] Ермак, начальник комитета по разведке [Руслан] Демченко получили информацию, что спецоперация проводится совместно со спецслужбами США, что курирует ее непосредственно сотрудник Т., что в эту операцию вложены немалые ресурсы как украинских, так и американских спецслужб. И тем не менее было принято решение не портить отношения с Россией, не портить отношения с представителем [президента России Владимира] Путина Дмитрием Козаком", – подчеркнул журналист.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4538902379483356

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

24 августа журналистка Любовь Величко опубликовала в издании Mind интервью "куратора спецоперации" и копии документов, которые, по ее словам, доказывают реальность спецоперации.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске. В СБУ ее назвали "фантастическим сценарием".

Путин, комментируя 27 августа инцидент, заявил, что это была операция спецслужб Украины и США.

Теги: Россия, Юрий Бутусов, допрос, Вагнер, свидетели, Офис генпрокурора
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