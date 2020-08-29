В Госдепе США заявили, что РФ использует наемников ЧВК "Вагнер", чтобы "сеять хаос" в других странах

По словам спикера Госдепартамента США Морган Ортагус, РФ использует наемников, чтобы ставить "в неудобное положение" правительства других стран. Так Ортагус прокомментировала реакцию Кремля на задержание в Беларуси членов ЧВК "Вагнер".

Россия "вероломно" использует наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", заявила 29 августа спикер Государственного департамента США Морган Ортагус, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что задержание в Беларуси боевиков было операцией спецслужб Украины и США.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Нам известно о сообщениях о вероломном использовании Россией марионеточных сил. Эти истории отвлекают внимание от настоящей проблемы, которая заключается в том, что Россия использует эти силы для сокрытия собственных настойчивых усилий поставить правительства других стран в неудобное положение, усилить раздор внутри стран, поддержать автократов и вообще сеять хаос, чтобы дать России возможность влиять на события глобально", – сказала Ортагус.

Она подчеркнула, что "открытые усилия России лишить народ Беларуси суверенных прав – неприемлемы".

27 августа Путин, комментируя задержание в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер" в эфире телеканала "Россия 24", заявил, что это была операция спецслужб Украины и США.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.