Зеленский мог знать о спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" с марта – координатор

Некоторые материалы дела, имеющиеся у Службы безопасности Украины по задержанным в Беларуси наемникам ЧВК "Вагнер", содержат даты прошлого года. По информации украинского координатора по задержанию наемников, президент Украины Владимир Зеленский мог ознакомиться с ходом предварительной спецоперации по задержанию вагнеровцев в Украине еще в марте этого года.

Зеленский мог знать о ходе спецоперации по задержанию вагнеровцев с марта Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский мог знать о плане спецоперации по захвату наемников ЧВК "Вагнер" с марта, рассказал украинский координатор спецоперации по задержанию наемников на условиях анонимности в интервью изданию Mind.

По информации координатора, докладывали о ходе подготовки операции бывший глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины (МО) Василий Бурба и глава Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины (СБУ) Руслан Баранецкий

"Два ключевых лица, представлявшие свои органы, которые принимали участие в спецоперации, – ГУР МО и СБУ – Баранецкий и Бурба. Это те люди, которые докладывали. Они говорили, а их слушали и уже отвечали. Баканов (экс-глава СБУ) никогда эту тему не обсуждал с Зеленским", – сказал он.

Собеседник издания сказал, что не доверял главе Офиса президента Андрею Ермаку.

"А кто в этой стране доверяет Ермаку?" – спросил он во время интервью.

Координатор уточнил, что материалы спецоперации о задержании вагнеровцев поступили из ГУР МО.

"Исходя из материалов дела, поступивших в СБУ, можно сделать вывод, что указанные материалы содержат даты еще прошлого года. Примерно летом прошлого года эта операция началась, я подозреваю", – прокомментировал мужчина.

Издание Mind 24 августа опубликовало интервью с "анонимным координатором спецоперации по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера". На видео был записан разговор журналистов с мужчиной в маске и измененным голосом. В подтверждение своих слов он предоставил сканкопии документов и записи разговоров с наемниками. Он рассказал, как планировалась операция, сколько человек о ней знали. Имя собеседника, звание и должность в интервью не указаны.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России.

Зеленский посчитал недружественным шагом со стороны Беларуси выдачу бойцов частной военной компании "Вагнер" России. По его мнению, последствия такого освобождения "будут трагическими".

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины. Украинские спецслужбы якобы хотели заманить наемников в Украину, где задержать. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и президента Украины Владимира Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины, в результате чего боевиков задержали власти Беларуси.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.