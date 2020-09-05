"Деморализует общество, вносит раскол". Глава СВР Украины прокомментировал заявление о "слитой" операции по задержанию вагнеровцев

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что руководство Украины "слило" операцию по задержанию вагнеровцев. Глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк назвал его безответственным политиком и призвал стать патриотом.

Заявление о "слитой" операции украинских спецслужб по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" – провокативное. Об этом 4 сентября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" сказал председатель Службы внешней разведки (СВР) Украины Валерий Кондратюк.

Перед этим народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил о "слитой" операции, сославшись на материалы, опубликованные его коллегой по фракции Владимиром Арьевым.

"Вся ваша работа – Службы внешней разведки, СБУ – под угрозой, потому что если в высшем руководстве государства изменник, то все это будет "сливаться", и у нас никогда не будет результата", – отметил Гончаренко.

В ответ Кондратюк назвал его "безответственным" политиком.

"Это не только безответственное заявление, оно действительно носит сегодня информационно-провокативный характер, который сегодня деморализует общество, вносит раскол и точно играет не на интересы Украины. Станьте наконец патриотом и тем депутатом, который представляет интересы народа Украины", – подчеркнул глава СВР.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Украины Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

24 августа журналистка Любовь Величко опубликовала в издании Mind интервью "куратора спецоперации" и копии документов, которые, по ее словам, доказывают реальность спецоперации.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.