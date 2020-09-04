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Кому Лукашенко "Батька" и чем закончатся протесты в Беларуси? 4 сентября в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире программы журналиста Савика Шустера, которая начнется в 21.00 на телеканале "Украина", обсудят ситуацию в Беларуси после выборов президента, победителем которых официально был признан действующий глава государства Александр Лукашенко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" по пятницам
"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" по пятницам
Фото: Шустер online / Facebook

Темами сегодняшнего эфира программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" станут события в Беларуси и то, как Украина должна на них реагировать. Гости обсудят, действительно ли украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" и есть ли среди окружения президента Украины Владимира Зеленского предатель? Об этом говорится на странице "Шустер online" в Facebook.

Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.

ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube

Гости студии:

  • первый президент Украины (1991–1994) Леонид Кравчук;
  • министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;
  • бывший министр иностранных дел Украины (2007), премьер-министр Украины (2014–2016) Арсений Яценюк;
  • член президиума координационного совета Беларуси, координатор штаба Виктора Бабарыко Мария Колесникова;
  • жена и лидер штаба кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало Вероника Цепкало;
  • народный депутат от "Слуги народа", член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук;
  • народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко;
  • народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич;
  • экс-глава СБУ (2006–2010; 2014–2015), посол Украины в Беларуси (2005–2006), член СНБО (2007–2010; 2014–2015) Валентин Наливайченко;
  • бывший глава СБУ (2003–2005), начальник Главного управления разведки Минобороны (1997–2000), член СНБО (2003–2005) Игорь Смешко;
  • генерал-лейтенант, бывший начальник департамента военной контрразведки СБУ (2003–2006) Виталий Романенко;
  • главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" по пятницам.

Теги: Леонид Кравчук, Арсений Яценюк, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Валентин Наливайченко, Александр Скипальский, Игорь Смешко, Алексей Гончаренко, Юрий Бутусов, Ирина Верещук, Дмитрий Кулеба, спецслужбы, Вагнер, Свобода слова Савика Шустера, ЧВК, Мария Колесникова, протесты в Беларуси
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