Кому Лукашенко "Батька" и чем закончатся протесты в Беларуси? 4 сентября в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире программы журналиста Савика Шустера, которая начнется в 21.00 на телеканале "Украина", обсудят ситуацию в Беларуси после выборов президента, победителем которых официально был признан действующий глава государства Александр Лукашенко.

Темами сегодняшнего эфира программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" станут события в Беларуси и то, как Украина должна на них реагировать. Гости обсудят, действительно ли украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" и есть ли среди окружения президента Украины Владимира Зеленского предатель? Об этом говорится на странице "Шустер online" в Facebook.

Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube

Гости студии:

первый президент Украины (1991–1994) Леонид Кравчук;

министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;

бывший министр иностранных дел Украины (2007), премьер-министр Украины (2014–2016) Арсений Яценюк;

член президиума координационного совета Беларуси, координатор штаба Виктора Бабарыко Мария Колесникова;

жена и лидер штаба кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало Вероника Цепкало;

народный депутат от "Слуги народа", член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук;

народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко;

народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич;

экс-глава СБУ (2006–2010; 2014–2015), посол Украины в Беларуси (2005–2006), член СНБО (2007–2010; 2014–2015) Валентин Наливайченко;

бывший глава СБУ (2003–2005), начальник Главного управления разведки Минобороны (1997–2000), член СНБО (2003–2005) Игорь Смешко;

генерал-лейтенант, бывший начальник департамента военной контрразведки СБУ (2003–2006) Виталий Романенко;

главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" по пятницам.