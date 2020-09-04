Финский хоккейный клуб не прилетел на матч в Минск из-за ситуации в Беларуси

Решение не лететь в Минск на матч с местным "Динамо" в рамках Континентальной хоккейной лиги финский "Йокерит" объяснил соображениями безопасности.

Финский клуб "Йокерит" не полетел в Минск на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который должен был состоятся 3 сентября. Об этом информирует сайт КХЛ.

"Йокериту" засчитано техническое поражение, отметили в лиге.

Представители "джокеров" объяснили, что пытались отложить матч в Минске из-за ситуации в Беларуси, однако "Динамо" отказалось.

"В четверг утром было принято решение, что команда не поедет в Минск по соображениям безопасности... Мы дали понять, что сейчас не время играть в хоккей в Беларуси", – объяснили в "Йокерите".

Руководство финского клуба отметило, что команда готовится к продолжению игр в КХЛ "в обычном режиме" и 5 сентября сыграет в Латвии с рижским "Динамо".

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Задержанные рассказывали, что правоохранители издевались над ними – раздевали догола и избивали. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что им известно о 450 случаях пыток задержанных во время протестов в Беларуси и что местонахождение шести человек до сих пор неизвестно.

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