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ООН известно о 450 случаях пыток задержанных во время протестов в Беларуси, местонахождение шести человек неизвестно

Эксперты Организации Объединенных Наций по правам человека призвали белорусские власти прекратить пытки задержанных и привлечь к ответственности сотрудников милиции, которые унижали и избивали демонстрантов.

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Демонстранты рассказывали, что белорусские правоохранители их избивали. На фото в центре один из освобожденных из изолятора 14 августа
Демонстранты рассказывали, что белорусские правоохранители их избивали. На фото в центре – один из освобожденных из изолятора 14 августа
Фото: EPA

Эксперты Организации Объединенных Наций по правам человека сообщили, что им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в Беларуси на акциях протестах, вспыхнувших после президентских выборов.

Заявление 14 экспертов, которые собирали информацию о ситуации в Беларуси, 1 сентября было опубликовано на сайте управления верховного комиссара ООН по правам человека.

"Мы чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и другом жестоком обращении в изоляторах временного содержания. Свобода от пыток – одно из тех прав человека, которое считается настолько важным, что его нельзя ограничивать или приостанавливать ни при каких обстоятельствах", – сказано в заявлении.

Эксперты ООН также проинформировали, что местонахождение и состояние здоровья по крайней мере шести человек, задержанных после 9 августа, неизвестно их родственникам.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что случаи насильственных исчезновений могут увеличиться, если продолжится жесткая реакция на мирные протесты", – отметили авторы заявления.

Они призвали белорусские власти прекратить пытки над задержанными и привлечь к ответственности сотрудников милиции, которые унижали и избивали демонстрантов в местах содержания под стражей.

Массовые митинги в Беларуси продолжаются с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы, и требуют провести новые выборы. 

По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов.

За время протестов задержали более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Задержанные рассказывали, что правоохранители издевались над ними – раздевали догола и избивали. Один из задержанных в Минске, 16-летний Тимур М., сообщил родным, что в РУВД милиционеры избили его и "засунули ему дубинку в горло". Врачи подтвердили у подростка черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, открытый перелом скуло-орбитального комплекса. Белорусский правозащитный центр "Весна" задокументировал более 600 фактов насилия со стороны силовых структур и собирался передать эту информацию в Комитет ООН против пыток.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил оппозицию в попытке захвата власти.

Теги: Беларусь, ООН, протесты, милиция, насилие, протесты в Беларуси
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