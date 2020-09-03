Доверенное лицо Тихановской арестовали еще на 15 суток

Доверенному лицу белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Ольге Ковальковой, которую задержали за "участие в несанкционированной акции", продлили срок ареста.

Члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольгу Кавалькову приговорили к еще 15 суткам колонии за "участие в несанкционированной акции" 23 августа. Об этом в Telegram сообщает издание "Наша Ніва".

Ковалькову вместе с еще одним членом совета и лидером стачкома Минского тракторного завода Сергеем Дылевским задержали на проходной МТЗ 24 августа. Обоих отправили в СИЗО на 10 суток за "участие в несанкционированной акции". 3 августа у них заканчивался срок содержания в изоляторе.

2 сентября Ковалькову должны были допросить следователи Следственного комитета Беларуси по делу о создании координационного совета.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Задержанные рассказывали, что правоохранители издевались над ними – раздевали догола и избивали. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что им известно о 450 случаях пыток задержанных во время протестов в Беларуси и что местонахождение шести человек до сих пор неизвестно.

В Минске и других городах Беларуси 30 августа прошли массовые протесты. В столице протестующие подошли ко Дворцу независимости поздравить Лукашенко с 66-летием. Протестующие принесли президенту "подарки", в том числе черный гроб с венками и картонного таракана. С утра в столицу силовики стянули военную технику.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 140 человек. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.