В Следком Беларуси вызвали еще троих членов президиума координационного совета оппозиции

В Следственный комитет Беларуси вызвали членов президиума координационного совета оппозиции Ивана Кравцова, Юрия Губаревича и Павла Данейко. Также запланирован допрос доверенного лица белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской и члена президиума совета Ольги Ковальковой.

В Следственный комитет Беларуси на допрос вызвали троих членов президиума координационного совета оппозиции. Об этом сообщает "Радыё Свабода".

На допрос вызвали исполнительного секретаря совета Ивана Кравцова, председателя движения "За свободу" Юрия Губаревича и директора бизнес-школы ИПМ Павла Данейко.

Кроме того, сотрудники Следкома 2 сентября планируют допросить доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской и члена президиума совета Ольгу Ковалькову, которая сейчас находится в СИЗО.

Также на сегодня, 1 сентября, назначен допрос в Следкоме пресс-секретаря координационного совета Антона Раднянкова, его вызвали в качестве свидетеля.

Ранее в Следкоме допрашивались следующие члены президиума совета: писательница Светлана Алексиевич, юрист Максим Знак, юрист Лилия Власова, бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко, стачком Минского тракторного завода Сергей Дылевский (его арестовали на десять суток) и оппозиционерка и соратница Тихановской Мария Колесникова.

Тихановская заявила о создании координационного совета 14 августа. Она поручила Ковальковой и Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан. Цель создания совета – проведение новых выборов президента и мирная передача власти.

Генеральная прокуратура Беларуси в связи с созданием координационного совета оппозиции возбудила уголовное дело по статье "захват власти".

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

В Минске и других городах Беларуси 30 августа прошли массовые протесты. В столице протестующие подошли ко Дворцу независимости поздравить Лукашенко с 66-летием. Протестующие принесли президенту "подарки", в том числе черный гроб с венками и картонного таракана. С утра в столицу силовики стянули военную технику.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 173 человека. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.