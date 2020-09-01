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Медведчук и Кива вывесили в Верховной Раде Украины государственный флаг Беларуси

Народные депутаты Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и Илья Кива принесли в украинский парламент государственный флаг Беларуси.

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Кива и Медведчук позировали в Раде с государственным флагом Беларуси
Кива и Медведчук позировали в Раде с государственным флагом Беларуси
Фото: Илья Кива / Facebook

Народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива опубликовал на своей странице в Facebook фотографию, на которой он и его однопартиец Виктор Медведчук позируют в Верховной Раде Украины с государственным флагом Беларуси.

"Мы с белорусским народом, который защитил конституционный строй и свою страну от захвата и порабощения!" – написал Кива в комментарии под фото.

https://www.facebook.com/kivailya/posts/1713976405427169

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

В Минске и других городах Беларуси 30 августа прошли массовые протесты. В столице протестующие подошли ко Дворцу независимости поздравить Лукашенко с 66-летием. Протестующие принесли президенту "подарки", в том числе черный гроб с венками и картонного таракана. С утра в столицу силовики стянули военную технику.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 173 человека. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.

Теги: Верховная Рада, Виктор Медведчук, Беларусь, депутаты, флаг, Илья Кива, парламент
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