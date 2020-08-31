Генштаб Беларуси порекомендовал "не шутить с армией страны"

Все белорусские военные преданы своей Родине, понимают стоящие перед ними задачи и готовы защищать страну, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил Беларуси генерал-майор Павел Муравейко.

В армии Беларуси сказали, что не допустят провокаций, и порекомендовали "не шутить" с вооруженными силами Беларуси. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Павел Муравейко в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Прапорщики, сержанты, солдаты, старшины – они все преданы своей Родине. Однозначно понимают стоящие перед ними задачи и готовы выполнять свои задачи по защите Беларуси. Поэтому я не рекомендовал бы кому-то шутить сегодня с белорусской армией, потому что потенциал, который она имеет, достаточно высок и никаких провокаций против нашего государства мы не допустим", – заявил он.

О силовой поддержке Беларуси 27 августа говорил президент России Владимир Путин. По его словам, в России просьбе действующего президента Беларуси Александра Лукашенко сформировали резерв из силовиков для помощи белорусским властям. 31 августа пресс-секретарь президента Владимира Путина России Дмитрий Песков подчеркнул, что в настоящее время об использовании этого резерва речь не идет.

30 августа депутат петербургского муниципального образования "Смольнинское" Диана Серая опубликовала видео, на котором люди в черной форме без опознавательных знаков (предположительно, сотрудники ОМОН Росгвардии) выносят из автомобилей поклажу и щиты. Видео снято на набережной канала Грибоедова, где расположена база ОМОН.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

В Минске и других городах Беларуси 30 августа прошли массовые протесты. В столице протестующие подошли ко Дворцу независимости поздравить Лукашенко с 66-летием. Протестующие принесли президенту "подарки", в том числе черный гроб с венками и картонного таракана. С утра в столицу силовики стянули военную технику.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 140 человек. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.