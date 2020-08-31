В Кремле пока "не видят смысла" вводить резерв силовиков в Беларусь

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что резерв российских силовиков направят в Беларусь только в случае крайней ситуации, если "экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации".

По словам Пескова, положение дел в Беларуси под контролем Фото: EPA

В Кремле считают, что нет смысла говорить о возможности использования резерва силовиков из России в Беларуси. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Владимира Путина России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время об использовании этого резерва речь не идет. Песков подчеркнул, что разговор только о крайней ситуации, если "экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации". По его словам, сейчас положение дел в республике под контролем, поэтому "нет смысла говорить об этом".

Он также отметил, что "руководство республики достаточно уверенно держит ситуацию под контролем и не дает возможности для каких-либо провокаций, которые потенциально могут быть при большом стечении людей".

При этом Песков пояснил, что использование резерва силовиков, если оно будет необходимо, не потребует согласия Совета Федерации России, так как это "обязательства Российской Федерации, которые были ратифицированы парламентом". Представитель Кремля пояснил, что речь идет об обязательствах РФ перед Беларусью в рамках договоров о Союзном государстве и Организации договора о коллективной безопасности, которые ранее уже были ратифицированы российским парламентом.

27 августа Путин заявил, что Россия по просьбе президента Беларуси Александра Лукашенко сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

В Минске и других городах Беларуси 30 августа прошли массовые протесты. В столице протестующие подошли ко Дворцу независимости поздравить Лукашенко с 66-летием. Протестующие принесли президенту "подарки", в том числе черный гроб с венками и картонного таракана. С утра в столицу силовики стянули военную технику.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 140 человек. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.