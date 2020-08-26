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Следком Беларуси допросил писательницу Алексиевич. На выходе ее встретили криками: "Спасибо!"

Следственный комитет Беларуси допросил писательницу, нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич. По итогам допроса она заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя. Алексиевич все же остается в статусе свидетеля.

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Люди встретили Алексиевич аплодисментами
Люди встретили Алексиевич аплодисментами
Фото: Вадим Замировский / tut.by

Следственный комитет Беларуси 26 августа допросил нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич в качестве свидетеля по делу о создании координационного совета оппозиции, в котором она является членом президиума. По данным белорусского портала TUT.BY, допрос длился около 40 минут.

На допрос она приехала с членами координационного совета: адвокатом Максимом Знаком, бывшим руководителем минского театра имени Купалы Павлом Латушко и соратницей белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Марией Колесниковой.

Поддержать Алексиевич пришли люди, они встретили ее аплодисментами.

Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя, отметив, что не считает себя виноватой.

"Я не считаю, что наши действия [в координационном совете] были незаконными и что я в чем-то виновата. Я так и сказала, что никаких оснований судить нас, судить меня нет. Обо всем, что мы делаем, можно узнать на сайте. Я сказала, что больше мне нечего сказать, сказала, что отказываюсь отвечать на вопросы", – цитирует портал Алексиевич.

ВИДЕО
Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

Писательница также сказала, что она "пока остается в статусе свидетеля". По словам Алексиевич, следователи были лояльны к ней. Подписку о неразглашении материалов дела с Алексиевич не взяли.

Алексиевич – одна из семи членов президиума координационного совета. По словам Колесниковой, по состоянию здоровья она не может принимать участие в работе президиума, но находится с оппозиционерами в постоянном контакте.

По делу о создании совета уже допросили других членов президиума совета, в частности адвоката Знака и сотрудника Минского тракторного завода Сергея Дылевского. Юриста Лилию Власову вызвали на допрос 24 августа в 15.00. Сегодня стало известно, что Колесникову вызвали на допрос в Следком в качестве свидетеля в четверг, 27 августа.

Члена координационного совета и доверенное лицо Тихановской Ольгу Ковалькову перевели 24 августа в изолятор временного содержания на переулке Окрестина в Минске.

Тихановская заявила о создании координационного совета 14 августа. Она поручила Ковальковой и Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, трое участников митингов погибли. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек23 августа в митинге в Минске приняли участие более 100 тыс. протестующих.

По информации белорусского правозащитного центра "Весна" Сергей Сыса, в Беларуси началась вторая волна задержаний участников протеста. Так, 25 августа в разных городах страны задержали около полусотни человек и составили около 100 протоколов об административных нарушениях, сообщил Сыс.

18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет для передачи власти в Беларуси готов к переговорам с Лукашенко.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока живой, других выборов в стране не будет. 19 августа он пообещал обеспечить координационный совет метлами и лопатами.

Теги: Беларусь, оппозиция, Минск, допрос, Светлана Алексиевич, писатель, Мария Колесникова
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