В Следком Беларуси вызвали члена координационного совета оппозиции Колесникову

О том, что члена президиума координационного совета оппозиции Беларуси Марию Колесникову вызвали в Следственный комитет, сообщил юрист Максим Знак.

Члена президиума координационного совета оппозиции Беларуси Марию Колесникову ждут для дачи показаний в Следственном комитете Беларуси. Об этом со ссылкой на юриста Максима Знака пишет TUT.BY 26 августа.

Колесникову вызвали в качестве свидетеля в 12.00 в четверг, 27 августа.

"26 августа в качестве свидетеля в Следственный комитет вызвали лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич. Ранее в СК для дачи показаний вызывались экс-глава Купаловского театра Павел Латушко, лидер стачечного комитета МТЗ (Минский тракторный завод. – "ГОРДОН") Сергей Дылевский, юрист Максим Знак и другие", – пишет портал.

Они не смогли сообщить подробностей журналистам из-за подписки, отмечено в сообщении.

Все вызванные проходят в качестве свидетелей по уголовному делу по факту создания координационного совета.

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила о создании координационного совета 14 августа. Она поручила своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 14 августа она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям.