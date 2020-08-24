Писательницу Алексиевич вызвали в Следком Беларуси по уголовному делу о координационном совете

Нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет Беларуси по уголовному делу о создании координационного совета оппозиции.

Нобелевского лауреата по литературе, белорусскую писательницу Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет Беларуси 24 августа в качестве свидетеля по уголовному делу по факту создания координационного совета, сообщает "Радыё Свабода" со ссылкой на информацию из штаба белорусского оппозиционера Виктора Бабарика.

Светлана Алексиевич – один из семи членов президиума координационного совета. По словам Марии Колесниковой, по состоянию здоровья она не может принимать участие в работе президиума, но находится с оппозиционерами в постоянном контакте.

"Радыё Свабода" пишет, что по этому делу уже допросили других членов президиума совета, в частности, адвоката Максима Знака и сотрудника Минского тракторного завода Сергея Дылевского. Юриста Лилию Власову вызвали на допрос 24 августа в 15.00. В сообщении уточняется, что 25 августа вызвали в Следственный комитет бывшего директора Театра Купалы и члена президиума координационного совета Павла Латушко.

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила о создании координационного совета 14 августа. Она поручила своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан.

18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет для передачи власти в Беларуси готов к переговорам с действующим президентом страны Александром Лукашенко.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, трое участников митингов погибли. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока живой, других выборов в стране не будет. 19 августа он пообещал обеспечить координационный совет метлами и лопатами.