ГОРДОН
 
 
МИР

Писательницу Алексиевич вызвали в Следком Беларуси по уголовному делу о координационном совете

Нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет Беларуси по уголовному делу о создании координационного совета оппозиции.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Светлана Алексиевич входит в координационный совет белорусской оппозиции
Светлана Алексиевич входит в координационный совет белорусской оппозиции
Фото: svaboda.org

Нобелевского лауреата по литературе, белорусскую писательницу Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет Беларуси 24 августа в качестве свидетеля по уголовному делу по факту создания координационного совета, сообщает "Радыё Свабода" со ссылкой на информацию из штаба белорусского оппозиционера Виктора Бабарика.

Светлана Алексиевич – один из семи членов президиума координационного совета. По словам Марии Колесниковой, по состоянию здоровья она не может принимать участие в работе президиума, но находится с оппозиционерами в постоянном контакте.

"Радыё Свабода" пишет, что по этому делу уже допросили других членов президиума совета, в частности, адвоката Максима Знака и сотрудника Минского тракторного завода Сергея Дылевского. Юриста Лилию Власову вызвали на допрос 24 августа в 15.00. В сообщении уточняется, что 25 августа вызвали в Следственный комитет бывшего директора Театра Купалы и члена президиума координационного совета Павла Латушко.

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила о создании координационного совета 14 августа. Она поручила своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан.

18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет для передачи власти в Беларуси готов к переговорам с действующим президентом страны Александром Лукашенко.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, трое участников митингов погибли. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока живой, других выборов в стране не будет. 19 августа он пообещал обеспечить координационный совет метлами и лопатами.

Теги: Беларусь, выборы, оппозиция, Минск, Светлана Алексиевич, свидетели
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
Блум был замечен на прогулке с пуделем своей невесты
Блум был замечен на прогулке с пуделем своей невесты
"Продажная", "Жаль что такие певицы из Украины поют не на своей Родине". Подписчики Loboda отреагировали на ее пост ко Дню Независимости Украины
"Продажная", "Жаль что такие певицы из Украины поют не на своей Родине". Подписчики Loboda отреагировали на ее пост ко Дню Независимости Украины
От Дюма до Хислоп. Герцогиня Корнуольская назвала пять книг, которые стоит прочитать этим летом
От Дюма до Хислоп. Герцогиня Корнуольская назвала пять книг, которые стоит прочитать этим летом
"Любіть Україну". Кошевой прочитал стихотворение Сосюры
"Любіть Україну". Кошевой прочитал стихотворение Сосюры
Булитко из "Дизель Шоу" рассказала, как переехала жить из Запорожья в Киев в День Независимости
Булитко из "Дизель Шоу" рассказала, как переехала жить из Запорожья в Киев в День Независимости
"Зi святом, Україно!". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак обратилась к своей Родине
"Зi святом, Україно!". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак обратилась к своей Родине
"Милый ангел". Иоланда Хадид трогательно поздравила избранницу своего сына с юбилеем
"Милый ангел". Иоланда Хадид трогательно поздравила избранницу своего сына с юбилеем
В Обухове состоится конкурс молодых вокалистов StarTime
В Обухове состоится конкурс молодых вокалистов StarTime G
"Сделали папе праздник". Башаров показал совместное фото с дочерью и сыном
"Сделали папе праздник". Башаров показал совместное фото с дочерью и сыном
"Наслаждаюсь собой". Девушка Остапчука рассказала о своем новом статусе
"Наслаждаюсь собой". Девушка Остапчука рассказала о своем новом статусе
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак: Короче, еду в Чикаго учиться на кинокомпозитора
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак: Короче, еду в Чикаго учиться на кинокомпозитора
"Платье выделило кормящую грудь в синих венах", "Не для такого места такие "откровения". Джамалу раскритиковали за откровенный наряд в День Независимости
"Платье выделило кормящую грудь в синих венах", "Не для такого места такие "откровения". Джамалу раскритиковали за откровенный наряд в День Независимости
Внук Пугачевой переболел COVID-19 и заразил своих друзей
Внук Пугачевой переболел COVID-19 и заразил своих друзей
"Дядя Джастин". Бибер показал новорожденную племянницу
"Дядя Джастин". Бибер показал новорожденную племянницу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
В День Независимости 18 украинских исполнителей исполнили попурри из 42 композиций
В День Независимости 18 украинских исполнителей исполнили попурри из 42 композиций
Пугачева с сыном обрезала сухие ветки в своем саду. Видео
Пугачева с сыном обрезала сухие ветки в своем саду. Видео
Alyosha показала, как выглядит после родов
Alyosha показала, как выглядит после родов
  Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
Лидер The Hardkiss Санина снялась в прозрачной одежде. Фото
Лидер The Hardkiss Санина снялась в прозрачной одежде. Фото
"Платье выделило кормящую грудь в синих венах", "Не для такого места такие "откровения". Джамалу раскритиковали за откровенный наряд в День Независимости
"Платье выделило кормящую грудь в синих венах", "Не для такого места такие "откровения". Джамалу раскритиковали за откровенный наряд в День Независимости
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS