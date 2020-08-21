Евросоюз призвал власти Беларуси закрыть уголовное дело против координационного совета оппозиции

В Европейском союзе ожидают, что белорусские власти начнут диалог с оппозицией для мирного выхода из политического кризиса.

Европейский союз призвал власти Беларуси отказаться от уголовного преследования координационного совета оппозиции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Набилу Массрали.

По ее словам, ЕС ожидает, что в Беларуси прекратят уголовное дело против оппозиционного органа и начнут диалог с целью продвижения к мирному выходу из кризиса.

20 августа Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по статье "захват власти" в связи с созданием координационного совета оппозиции.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси 14 августа. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

В президиум координационного совета вошли семь человек: писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, юристы Лилия Власова и Максим Знак, сотрудник Минского тракторного завода Сергей Дылевский, доверенное лицо кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, соратница Тихановской Мария Колесникова и уволенный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко.

Действующий глава государства заявил, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.