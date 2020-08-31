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Лукашенко уволил посла Беларуси в Испании, который осудил насилие во время мирных протестов

Президент Беларуси Александр Лукашенко лишил посла Беларуси в Испании Павла Пустового дипломатического ранга "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".

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Пустовой: Такая ситуация неприемлема в европейском государстве XXI века
Пустовой: Такая ситуация неприемлема в европейском государстве XXI века
Фото: Embajada de Belarús en España / Facebook

Посол Беларуси в Испании Павел Пустовой лишен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. Соответствующий указ опубликовала пресс-служба президента Беларуси 31 августа.

Посол был уволен "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей", указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

"На основании указа Павел Пустовой освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Королевстве Испания и по совместительству постоянного представителя Республики Беларусь при Всемирной туристической организации", – сказано в документе.

17 августа Пустовой выступил с предложением провести пересчет результатов голосования и  провести открытые судебные заседания в отношении тех, которые избивали мирных демонстрантов. Его требования были опубликованы в Facebook на странице посольства Беларуси в Испании.

"Отвечая на часто задаваемый, к сожалению, не лично и не в рамках приличия вопрос о событиях в Беларуси хочу отметить, что такая ситуация неприемлема в европейском государстве XXI века", – отметил посол.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2043512625778844&id=952242548239196

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

В Минске и других городах Беларуси 30 августа прошли массовые протесты. В столице протестующие подошли ко Дворцу независимости поздравить Лукашенко с 66-летием. Протестующие принесли президенту "подарки", в том числе черный гроб с венками и картонного таракана. С утра в столицу силовики стянули военную технику.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 140 человек. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Испания, протесты в Беларуси
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