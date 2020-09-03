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Лукашенко заявил, что развернул на границах со странами НАТО половину армии Беларуси

Беларусь перебросила к своим западным границам около половины личного состава в ответ на переброску Североатлантическим альянсом американских подразделений и самолетов F-16, заявил президент страны Александр Лукашенко.

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Беларусь увеличила армейский контингент на границах с НАТО
Беларусь увеличила армейский контингент на границах с НАТО
Фото: EPA

Президент Беларуси Александр Лукашенко, видя "недружественные шаги" блока НАТО, перевел к западным границам страны половину армии. Об этом сказано в сообщении пресс-службы президента Беларуси 3 сентября по итогам встречи Лукашенко с главой правительства России Михаилом Мишустиным.

"Вы видите, что происходит у нас. Мы вынуждены были отвечать… Все доказательства есть, как бы они ни оправдывались [страны блока НАТО], – и переброска американских подразделений, особенно самолетов F-16″, – заявил президент Беларуси.

В ответ на эти действия Североатлантического альянса Беларусь перебросила к своим западным границам около половины личного состава.

"Мы развернули практически половину нашей белорусской армии. Фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей. И, как я часто говорю, фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам. Наверное, эта демонстрация дала свой результат", – сказал Лукашенко.

Президент России Владимир Путин говорил о силовой поддержке Беларуси. По его словам, в России по просьбе Лукашенко сформировали резерв из силовиков для помощи белорусским властям. 31 августа пресс-секретарь президента Владимира Путина России Дмитрий Песков подчеркнул, что в настоящее время об использовании этого резерва речь не идет.

30 августа депутат петербургского муниципального образования "Смольнинское" Диана Серая опубликовала видео, на котором люди в черной форме без опознавательных знаков (предположительно, сотрудники ОМОН Росгвардии) выносят из автомобилей поклажу и щиты. Видео снято на набережной канала Грибоедова, где расположена база ОМОН.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Задержанные рассказывали, что правоохранители издевались над ними – раздевали догола и избивали. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что им известно о 450 случаях пыток задержанных во время протестов в Беларуси и что местонахождение шести человек до сих пор неизвестно

В Минске и других городах Беларуси 30 августа прошли массовые протесты. В столице протестующие подошли ко Дворцу независимости поздравить Лукашенко с 66-летием. Протестующие принесли президенту "подарки", в том числе черный гроб с венками и картонного таракана. С утра в столицу силовики стянули военную технику.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 140 человек. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

Теги: НАТО, Беларусь, Польша, Александр Лукашенко, армия, Литва, Минск, власть, Михаил Мишустин, протесты в Беларуси
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