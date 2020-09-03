Лукашенко заявил, что развернул на границах со странами НАТО половину армии Беларуси

Беларусь перебросила к своим западным границам около половины личного состава в ответ на переброску Североатлантическим альянсом американских подразделений и самолетов F-16, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, видя "недружественные шаги" блока НАТО, перевел к западным границам страны половину армии. Об этом сказано в сообщении пресс-службы президента Беларуси 3 сентября по итогам встречи Лукашенко с главой правительства России Михаилом Мишустиным.

"Вы видите, что происходит у нас. Мы вынуждены были отвечать… Все доказательства есть, как бы они ни оправдывались [страны блока НАТО], – и переброска американских подразделений, особенно самолетов F-16″, – заявил президент Беларуси.

В ответ на эти действия Североатлантического альянса Беларусь перебросила к своим западным границам около половины личного состава.

"Мы развернули практически половину нашей белорусской армии. Фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей. И, как я часто говорю, фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам. Наверное, эта демонстрация дала свой результат", – сказал Лукашенко.

Президент России Владимир Путин говорил о силовой поддержке Беларуси. По его словам, в России по просьбе Лукашенко сформировали резерв из силовиков для помощи белорусским властям. 31 августа пресс-секретарь президента Владимира Путина России Дмитрий Песков подчеркнул, что в настоящее время об использовании этого резерва речь не идет.