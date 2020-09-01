Лукашенко заявил, что новая власть будет "резать людей и их детей"

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что новая власть устроит в стране не люстрацию, а резню.

Лукашенко: Это будет резня, и то, что произошло в Украине, – это будут цветочки Фото: EPA

Президент Беларуси Александр Лукашенуо считает, что если к власти придут альтернативные силы, то они "начнут резать людей". Об этом он сказал на встрече с журналистами в Барановичах, видео опубликовано в Telegram-канале "Пул первого".

"Я напрягаюсь только по одному поводу: я хочу защитить то, что создавали четверть века своими руками. Мы из руин, из пепла подняли эту страну. За мной тысячи, миллионы людей, и я знаю: когда "эти" придут к власти, они порежут все на куски и начнут резать этих людей и их детей. Вот что меня больше всего беспокоит", – заявил он.

Белорусский президент отметил, что он не держится за власть.

"Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали над этим. Это не люстрация будет, это будет резня, и то, что произошло в Украине, – это будут цветочки", – добавил он.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

В Минске и других городах Беларуси 30 августа прошли массовые протесты. В столице протестующие подошли ко Дворцу независимости поздравить Лукашенко с 66-летием. Протестующие принесли президенту "подарки", в том числе черный гроб с венками и картонного таракана. С утра в столицу силовики стянули военную технику.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 173 человека. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.