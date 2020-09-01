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США пригрозили России санкциями в случае вмешательства в дела Беларуси – СМИ

США могут ввести санкции против России, если Кремль решится на открытое силовое вмешательство во внутренние дела Беларуси, сообщило Reuters.

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Министерство финансов США работает над пакетом доказательной базы для санкций
Министерство финансов США работает над пакетом доказательной базы для санкций
Фото: depositphotos.com

Соединенные Штаты могут рассмотреть вопрос о введении санкций против России в случае открытого силового вмешательства Москвы в дела Беларуси. Об этом сообщило 1 сентября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Госдепартамента США.

По его словам, США хотят ввести санкции для семи белорусов, которых Вашингтон считает причастными к фальсификациям на выборах президента страны. Чиновник заявил, что министерство финансов США работает над пакетом доказательной базы.

Литва, Латвия и Эстония 31 августа первыми ввели персональные санкции для властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства объявили персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая действующего президента страны Александра Лукашенко.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих.

Украина примет решение о санкциях против Беларуси, когда ограничения введет ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Беларусь в ответ грозит лишь ответными мерами. Так, Лукашенко уже грозил ответом странам, которые ввели санкции против Беларуси. В МИД Беларуси сказали, что ответят на персональные санкции стран Балтии, но как ­– не уточнили. 

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

В Минске и других городах Беларуси 30 августа прошли массовые протесты. В столице протестующие подошли ко Дворцу независимости поздравить Лукашенко с 66-летием. Протестующие принесли президенту "подарки", в том числе черный гроб с венками и картонного таракана. С утра в столицу силовики стянули военную технику.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 173 человека. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.

Теги: США, Беларусь, санкции, Министерство финансов, Госдепартамент США, МИД Беларуси, чиновники, протесты в Беларуси
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