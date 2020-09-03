Политика Запада по отношению к Беларуси была слишком пассивной – Квасьневский

Экс-президент Польши Александр Квасьневский считает, что диалог между Западом и президентом Беларуси Александром Лукашенко должен был бы быть более активным, чем он был в последние годы.

Политика западных стран по отношению к Беларуси была слишком пассивной. Такое мнение бывший президент Польши Александр Квасьневский выразил "Русской службе Би-би-си" в интервью, которое было опубликовано 2 сентября.

"Думаю, что диалог между Европой или, если хотите, в широком смысле, Западом и [президентом Беларуси Александром] Лукашенко должен был быть более активным в эти годы, чем был. Конечно, это не простой диалог, потому что Лукашенко – хитрый человек, он пытается использовать ситуацию в свою пользу. Но в широком смысле политика Запада по отношению к Беларуси была слишком пассивной", – сказал польский политик.

Он отметил, что в отношении Украины западная политика "была очень активной – иногда в большей, иногда в меньшей степени, но никогда не была пассивной".

"А политика Запада в отношении Беларуси была слишком пассивна. Это не означает, что мы должны пригласить Беларусь стать частью Запада, я думаю, это и невозможно. Но в смысле политического диалога, контактов, визитов, программ, посвященных Беларуси, мы были недостаточно активны", – объяснил Квасьневский.

Он рассказал, что при общении с Лукашенко тот иногда был "необычайно прагматичным человеком, трезво оценивал ситуацию, понимал границы, понимал, что необходимо сделать, он был готов идти на компромисс".

Отношения Лукашенко с представителями Запада осложнились после проведения в Беларуси выборов президента, после которых в стране вспыхнули протесты. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.

По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов.

За время протестов задержали более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Задержанные рассказывали, что правоохранители издевались над ними – раздевали догола и избивали. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что им известно о 450 случаях пыток задержанных во время протестов в Беларуси и что местонахождение шести человек до сих пор неизвестно.

Оппозиция требует проведения честных выборов. Лукашенко сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил оппозицию в попытке захвата власти.