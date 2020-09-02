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Квасьневский: Лукашенко утратил полноту власти и упустил множество возможностей

Президент Беларуси Александр Лукашенко был очень успешным политиком, но белорусы не хотят, чтобы авторитарная система стала "судьбой Беларуси", считает экс-президент Польши Александр Квасьневский.

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Квасьневский (на фото): Лукашенко не такой сильный, как мы считали
Квасьневский (на фото): Лукашенко не такой сильный, как мы считали
Фото: ЕРА

Президент Беларуси Александр Лукашенко не использовал многие возможности уладить ситуацию в стране. Такое мнение бывший президент Польши Александр Квасьневский выразил "Русской службе Би-би-си" в интервью, которое было опубликовано 2 сентября.

"Ситуация по-прежнему под контролем Лукашенко. Но я понял в последние дни, что он утратил полноту власти и упустил множество возможностей. Это хорошо известное видео, где он, вооруженный "Калашниковым", идет рядом со своим 15-летним сыном. Они – в одиночестве. И это очень символично. Это показывает, что он не такой сильный, как мы считали, или, в первую очередь, как он сам считал", – сказал польский политик.

По его словам, "Лукашенко был очень успешным политиком".

"Долгие годы он обеспечивал белорусам не быстрый, но постоянный рост экономики. Стандарты жизни повышались, но в прошлом году ситуация значительно осложнилась. Увеличилось и разочарование в нем. А еще одно обстоятельство заключается в том, что в последние годы многие белорусы посещали соседние страны – Польшу, Литву, Западную Европу. И они видели, что система может быть другой; понимая, что авторитарная система не является судьбой Беларуси, они хотели чего-то другого", – объяснил Квасьневский.

Он отметил, что ожидал протестов в Беларуси, но не таких масштабных.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 августа пресс-служба Лукашенко опубликовала видео с автоматом в руках президентаего сопровождал 15-летний сын Николай в бронежилете, штурмовом шлеме и с автоматом.

30 августа, в день рождения Лукашенко, его пресс-служба снова показала президента с автоматом.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Александр Квасьневский, акции протеста, протесты в Беларуси
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