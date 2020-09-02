Лавров обвинил во вмешательстве в протесты в Беларуси "украинских экстремистов"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Беларуси якобы находятся 200 "экстремистов" из Украины, которые занимаются "провоцированием радикальных действий в Минске и других городах".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "дестабилизацией ситуации в Беларуси" управляют с территории Украины. Об этом он завил во время встречи с белорусским коллегой Владимиром Макеем 2 августа, отмечает "РИА-Новости".

По словам российского министра, вмешательством в процессы в Беларуси якобы занимаются представители организаций "Трезубец Степана Бандеры", "С14", "Национальный корпус", и "Правый сектор". Он уверен, что эти структуры "активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Беларуси".

Также Лавров заявил, что в Украине якобы существуют лагеря "по подготовке таких экстремистов", а расположены они, в частности, в Волынской и Днепропетровской областях. Всего в Беларуси, по словам министра, сейчас находятся около 200 членов подобных "группировок".

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

В Минске и других городах Беларуси 30 августа прошли массовые протесты. В столице протестующие подошли ко Дворцу независимости поздравить Лукашенко с 66-летием. Протестующие принесли президенту "подарки", в том числе черный гроб с венками и картонного таракана. С утра в столицу силовики стянули военную технику.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 173 человека. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.