В Беларуси студенты опять вышли на митинги, их задерживает ОМОН

В Беларуси силовики второй день подряд задерживают студентов, которые выходят на протестные акции. Известно о задержаниях учащихся Минского государственного лингвистического университета и Витебской государственной академии ветеринарной медицины.

Студентские протесты в Беларуси продолжаются с 1 сентября Фото: Страна Для Жизни / Telegram

В Минске студенты опять вышли на акции протесты из-за результатов выборов президента страны. В частности под зданием Минского государственного лингвистического университета проходит акция солидарности, сообщает Telegram-канал "Страна для жизни Live".

Этот же канал опубликовал видео, на котором ОМОН задержал несколько митингующих студенток.

Попытки задержания студентов происходят и внутри университета. "Страна для жизни Live" опубликовал видео, на котором студенты стали в цепь в фойе здания, не давая забрать митингующих, они скандируют "Позор" и "Пошли вон".

NEXTA Live сообщает, что задержания студентов также происходят в Витебске. Учащегося витебской государственной академии ветеринарной медицины схватили сотрудники милиции и увезли в неизвестном направлении.

NEXTA Live отмечает, что задержания в Витебске начались после того, как студенты академии стали в цепь солидарности.

Студентские акции протестов продолжаются в Беларуси второй день. 1 сентября у главного входа в Белорусский национальный технический университет собралось 150 учащихся. Они двинулись в сторону площади Независимости. Позже численность протестующих выросла до примерно 200 человек. Вскоре их начал разгонять и задерживать ОМОН. Согласно данным правозащитников, в Минске задержали 7 человек.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

В Минске и других городах Беларуси 30 августа прошли массовые протесты. В столице протестующие подошли ко Дворцу независимости поздравить Лукашенко с 66-летием. Протестующие принесли президенту "подарки", в том числе черный гроб с венками и картонного таракана. С утра в столицу силовики стянули военную технику.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 173 человека. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.