ОМОН в Минске сегодня задерживал студентов и журналистов

Студенты в Минске 1 сентября отметили акциями протеста. Они прошли колонной в сторону площади Независимости. Когда они оказались у Минского лингвистического университета, их стали задерживать сотрудники ОМОН.

По информации правозащитников, в Минске 1 сентября на протестах задержали не менее 53 человек Фото: Вадим Замировский / tut.by

Сотрудники ОМОН задерживали в Минске студентов, вышедших на марш солидарности утром 1 сентября. Об этом сообщил портал TUT.BY.

По информации портала, у главного входа в Белорусский национальный технический университет собралось 150 учащихся. Они двинулись в сторону площади Независимости. Позже численность протестующих выросла до примерно 200 человек.

Сообщается, что на плечах некоторых студентов были бело-красно-белые флаги, а в руках – несколько плакатов. Студенты цитировали стихотворение белорусского поэта Янки Купалы "Ня быць скотам", а затем скандировали: "Мы – студенты, мы – не наркоманы".

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Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

Когда студенты прошли в сторону Минского лингвистического университета, на них двинулись сотрудники ОМОН и стали теснить собравшихся. Начались задержания участников митинга.

По информации корреспондента TUT.BY, который стал очевидцем событий, силовики жестко задержали восьмерых человек. Их погрузили в три автобуса без номеров.

Колонна студентов из тысячи человек была также в парке Горького. Студенты кричали: "Саша, ты отчислен".

Правозащитный центр "Весна" сообщал, что в Минске 1 сентября задержали не менее 53 человек. Задержанных утром студентов отпустили без каких-либо отчетов.

"Радыё Свабода" рассказало о задержании нескольких журналистов во время освещения студенческого протеста. Среди них – журналисты TUT.BY Надежда Калинина и Алексей Судников, фотокорреспондент "БелаПАН" Андрей Шаулюха и независимый журналист Василий Семашко. Во время студенческого марша были задержаны и сотрудники "Комсомольской правды в Беларуси": фотограф Святослав Зоркий, оператор Никита Недоверков и корреспондент Мария Елешевич.

TUT.BY сообщил, что их журналистов сейчас везут в УВД, чтобы "проверить аккредитацию".

Российское информационное агентство "РИА Новости" пишет, что возле минского стадиона "Динамо" задержали их корреспондента Кирилла Рубцова. Его отпустили из Октябрьского РУВД после проверки документов.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

В Минске и других городах Беларуси 30 августа прошли массовые протесты. В столице протестующие подошли ко Дворцу независимости поздравить Лукашенко с 66-летием. Протестующие принесли президенту "подарки", в том числе черный гроб с венками и картонного таракана. С утра в столицу силовики стянули военную технику.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 173 человека. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.